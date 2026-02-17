Премьер-министр Японии Такаити вновь выразила готовность встретиться с северокорейским лидером

Новости

Токио, 16 февраля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ подтвердила свою готовность встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном для решения вопроса о японских гражданах, похищенных этой закрытой страной несколько десятилетий назад.

«Я хочу добиться прорыва и получить конкретные результаты», – сказала Такаити во время встречи с группой семей похищенных и группой, оказывающей им поддержку.

Обе группы передали Такаити программный документ, в котором говорилось, что они не будут возражать против отмены санкций в отношении Северной Кореи или переговоров о нормализации дипломатических отношений со страной, если все похищенные японцы будут возвращены.

Ёкота Такуя, глава группы семей и младший брат Мэгуми, известной жертвы похищения, упомянул убедительную победу правящей Либерально-демократической партии на всеобщих выборах 8 февраля, заявив, что Северная Корея может рассматривать администрацию Такаити как стабильного и заслуживающего доверия партнера. «Мы будем полностью поддерживать дипломатию премьер-министра», – сказал Ёкота.

Мать Мэгуми, Сакиэ, которой в этом году исполнилось 90 лет, призвала к помощи в спасении похищенных.

