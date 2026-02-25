Такаити будет внимательно следить за возможными дополнительными тарифами США; инвестиционные договорённости «будут выполняться последовательно»
НовостиПолитика Экономика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 25 февраля 2026 года (Jiji Press) — Премьер-министр Японии Такаити Санаэ заявила, что с «большим вниманием» будет следить за действиями администрации Трампа, связанными с возможным введением дополнительных тарифов, а также за тем, какое влияние это окажет на японо-американские договорённости. Об этом она сказала на пленарном заседании Палаты советников — верхней палаты парламента — отвечая на вопросы представителей партий в рамках обсуждения четырёх программных речей правительства, включая её собственное выступление о политическом курсе кабинета.
Заявление прозвучало в ответ на вопрос Танабэ Масаё, генерального секретаря Конституционно-демократической партии Японии.
Говоря о договорённости по японским инвестициям в США в объёме 550 миллиардов долларов (около 85 триллионов йен), Такаити подчеркнула, что их реализация «будет способствовать обеспечению экономической безопасности страны и стимулированию экономического роста». «Мы намерены последовательно выполнять достигнутые договорённости», — добавила она.
Комментируя японо-китайские отношения, охладевшие после высказываний премьер-министра о возможном обострении ситуации вокруг Тайваня, Такаити заявила: «Мы и впредь будем реагировать спокойно и взвешенно, исходя из интересов нашей страны».
Кроме того, премьер-министр объявила о планах правительства провести демонстрационные испытания производственного процесса добычи редкоземельных элементов на морском дне в районе острова Минамиторисима (административно входит в состав деревни Огасавара префектуры Токио) в Тихом океане. «С учётом результатов испытаний в 2026 финансовом году мы рассмотрим возможность практического применения данной технологии», — пояснила она.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Правительство Японии изучает последствия новых тарифов США — опасения роста тарифной нагрузки при сохранении курса на инвестиции
- Страны G7 призвали США к справедливому обращению в торговле на фоне тарифных потрясений
- Торговый дефицит Японии сокращён почти вдвое – до 2,65 трлн йен; экспорт достиг рекордного уровня (по данным Министерства финансов)
- Добыча редкоземельных у Минами-Торисима ускорится при участии США: Такаити призовёт Трампа присоединиться
- Япония успешно извлекла редкоземельную грязь со дна океана у острова Минами-Торисима