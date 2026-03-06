10% японских работников хотели бы работать дольше: данные правительственного опроса
Токио, 5 марта (Jiji Press). Опрос, проведенный Министерством труда Японии в четверг, показал, что 10,5% работников в стране хотят работать дольше, в том числе 0,5% хотели бы работать сверх установленного ежемесячного лимита сверхурочной работы в 80 часов.
Между тем, согласно опросу, проведенному в период с октября по декабрь прошлого года и получившему релевантные ответы от 3000 работников, 30% надеются сократить рабочее время, а 59,5% удовлетворены текущим положением дел.
Премьер-министр Такаити Санаэ дала понять о своём намерении пересмотреть ограничения на трудовую деятельность на основе результатов опроса.
В ходе опроса также были опрошены 327 компаний о рабочем времени их сотрудников. Из них 201 компания заявила, что хочет сохранить текущий уровень, 73 – что хочет сократить рабочее время, а 53 – что хочет его увеличить.
Компании, стремящиеся сократить рабочее время, называли такие причины, как рабочая нагрузка, состояние здоровья сотрудников и необходимость обеспечения занятости. Те, кто хотел увеличить рабочее время, упоминали специфику своей деятельности, необходимость выполнения заказов и просьбы сотрудников.
