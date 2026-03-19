Второй пакет японских инвестиций в США на сумму 10 триллионов йен: реакторы нового поколения и газовая генерация — к саммиту
Вашингтон, 18 марта (Jiji Press) – Второй пакет японских инвестиций и займов для американских проектов в рамках японо-американского соглашения по тарифам составит в общей сложности около 10 триллионов йен, сообщили осведомлённые источники.
Совместный документ о втором пакете планируется обнародовать к намеченной на 19 марта в Вашингтоне встрече премьер-министра Японии Такаити Санаэ с президентом США Дональдом Трампом. Речь идёт о реализации части обязательства Японии направить в американскую экономику 550 миллиардов долларов (около 87 триллионов йен) в форме инвестиций и займов.
Как ожидается, в документ войдут проекты строительства малого модульного реактора (ММР), разработанного GE Vernova Hitachi Nuclear Energy — совместным предприятием GE Vernova Inc. и Hitachi Ltd., — а также двух газовых тепловых электростанций. Эти проекты направлены на удовлетворение растущего спроса на электроэнергию на фоне стремительного развития технологий генеративного искусственного интеллекта.
В прошлом месяце стороны объявили о первом пакете японских инвестиций и займов на общую сумму 36 миллиардов долларов. В него вошли проекты строительства газовой тепловой электростанции, экспорта американской сырой нефти в Японию и производства синтетических алмазов. Японская SoftBank Group Corp. выразила заинтересованность в проекте газовой электростанции.
Токио, по всей видимости, стремится продемонстрировать приверженность тарифному соглашению, чтобы избежать нежелательных мер со стороны администрации США.
