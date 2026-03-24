Восстановление после землетрясений в Кумамото представили на специальной выставке в коллаборации с мангой «One Piece»

Кумамото, 23 марта (Jiji Press) – В преддверии десятой годовщины землетрясений в префектуре Кумамото, которая исполнится в апреле, 20 марта в Префектуральном художественном музее Кумамото открылась специальная выставка, подготовленная в рамках совместного проекта префектуры и популярной манга-серии «One Piece». Власти рассчитывают широко рассказать о ходе восстановления как внутри страны, так и за её пределами.

Землетрясения в Кумамото произошли в апреле 2016 года: 14 апреля был зафиксирован форшок магнитудой 6,5, а 16 апреля — основное землетрясение магнитудой 7,3. На следующий день после главного удара Ода Эйитиро, автор «One Piece» и уроженец Кумамото, направил в префектуру слова поддержки, что стало поводом для запуска совместного проекта по восстановлению.

Концепция выставки — «SHI-RU-SHI» («знак») — отсылает к «знаку товарищества», изображённому на руках главного героя Луффи и его спутников, а также несёт смысл «знака восстановления». В экспозиции впервые представлены оригинальные модели бронзовых статуй десяти основных персонажей команды Луффи, установленных в пострадавших муниципалитетах префектуры. Кроме того, демонстрируется видеоряд, в котором сцены из манги сопоставляются с ходом восстановления.

Перед открытием для широкой публики губернатор Кимура Такуси заявил: «Я рад, что восстановление продвинулось настолько, что люди могут приходить на эту выставку с улыбкой». Государственный служащий Кимото Мицутоси (35 лет) из города Кумамото, пришедший на выставку с тремя сыновьями, отметил: «Благодаря “One Piece” многие узнали об этом землетрясении. Оде-сэнсэю — только слова благодарности».

Специальная выставка открыта до 24 мая 2026 года. Вход бесплатный (по предварительной записи).

