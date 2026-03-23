Главная башня замка Хиросима закрылась: завершилась 68-летняя история

Общество

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Хиросима, 22 марта 2026 года (Jiji Press) – Башня-тэнсю замка Хиросима, расположенная на территории руин замка Хиросима — исторического памятника национального значения в районе Нака-ку города Хиросима, закрылась 22 марта. Музей, проработавший 68 лет, завершил свою историю в связи с износом здания.

Главная башня замка, разрушенная в результате атомной бомбардировки американскими войсками в 1945 году, после временного деревянного восстановления была в 1958 году воссоздана в железобетоне. С тех пор она служила музеем.

Мацумото Аяка, 27-летняя сотрудница сферы ухода из района Хигаси-ку, пришла туда вместе со своей шестилетней дочерью. «Я хотела, чтобы она познакомилась с историей замка Хиросима», — сказала она, добавив, что ей будет «грустно от мысли, что внутрь больше нельзя будет войти».

Ямагата Юдзи, 66-летний индивидуальный предприниматель из города Курасики префектуры Окаяма, сказал о будущем замка: «Буду рад, если его удастся восстановить в дереве».

На церемонии директор музея Омура Акихико заявил: «Надеюсь, замок и дальше будет жить в вашей памяти как история, которую будут передавать из поколения в поколение».

閉城を前に多くの人でにぎわう広島城天守＝２２日午後、広島市中区


閉城日に多くの来場者でにぎわう広島城天守の内部＝２２日午後、広島市中区

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме

Хиросима атомная бомбардировка замок Jiji Press Вторая мировая война