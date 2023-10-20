Основные сведения о японских замках: главные башни

Замок – это сооружение, предотвращающее вторжения и защищающее от нападения врагов. Укрепления имеют долгую историю. Ещё примерно в IV веке до нашей эры, в период Яёй, строились крупные оборонительные сооружения – тогда это были поселения, обнесённые рвом и оградой. Типичным примером такого укрепления является памятник Ёсиногари в префектуре Сага. Затем, в конце периода Сэнгоку, появились замки нового типа, совершенно не похожие на предыдущие – замки с башнями. Появление главных замковых башен знаменует наступление новой эры замкового строительства.

Замок Адзути, радовавший взгляд

Самая большая башня в главной крепости замка называлась тэнсю. Башня была разведывательным пунктом, откуда можно было следить за передвижениями врага, а также она имела оборонительную функцию, с неё могли стрелять лучники, удерживая врага на расстоянии.

В замке Гифу, построенном в 12 году Эйроку (1569), уже была большая башня, но первой башней тэнсю считается башня замка Адзути, которую построил Ода Нобунага в 4 году Тэнсё (1576) и дал ей название «Небесный повелитель» (天主), и позднее строившиеся башни стали называться тэнсю (天守), «небесный защитник».

Судя по историческим материалам, где зафиксированы события той эпохи, башня имела шесть надземных ярусов и один подземный, самый верхний этаж представлял собой квадрат со стороной 3 кэн (приблизительно 5,45 метра). Его окружала «круговая веранда» мавариэн с перилами для безопасности. Верхний этаж был жилым помещением Нобунаги, и все этажи были построены в стиле сёин-дзукури.

Луиш Фройш, португальский миссионер-иезуит, писал в своей книге «История Японии»: «Это была великолепная постройка, более достойная, чем даже европейские башни, и простой взгляд на неё издалека доставлял радость и удовлетворение тем, кто её видел».

Слова Фройша хорошо описывают цель Нобунаги при строительстве башни – замок, оборонительное сооружение для войны, стал постройкой, призванной продемонстрировать власть Нобунаги как правителя Японии. Можно сказать, что он был создан именно для вида, чтобы показать силу Нобунаги, который был близок к завоеванию региона Кинай.

В 10 году Тэнсё (1582) Акэти Мицухидэ устроил инцидент в Хоннодзи, повлёкший смерть Нобунаги, и занял замок Адзути, но его вскоре победил Хасиба (Тоётоми) Хидэёси, и замок Адзути был сожжён. От замковой башни сохранился каменный фундамент, а при раскопках были обнаружены плитки, украшенные сусальным золотом.



«Карты-схемы древних замков Японии: карта замка Адзути в Косю» была создана в середине или второй половине периода Эдо, но она считается самым старым рисунком, изображающим руины замка Адзути (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

Продолжение строительства замков при Хидэёси и Иэясу

Следующим замком с главной башней стал замок Осака, который построил Тоётоми Хидэёси. Он приказал подчинённым даймё собрать 50 000 человек и завершил строительство около 13 года Тэнсё (1585), через три года после смерти Нобунаги.

Предполагают, что главная башня замка была пятиярусной и имела семь этажей, о чём свидетельствуют такие источники, как изображение на складной ширме «Летняя битва в Осаке», хранящейся в современном замке Осака. Это была главная башня сторожевого типа. У таких башен первый или первые два этажа украшены особым образом спроектированной треугольной крышей в стиле иримоя-дзукури, а выше расположена конструкция типа сторожевой башни, откуда можно обозревать окрестности.

Снаружи башня была выполнена в золотом и чёрном цвете, а стены были покрыты чёрным лаком в несколько слоёв, благодаря чему они сияли, как высококачественные лаковые изделия. В ней использовалась декоративная металлическая фурнитура и покрытая сусальным золотом черепица, а также черепица с замысловатыми фигурами. Золотой цвет в качестве основного цвета дизайна выбрал сам Хидэёси. Однако в 20 году Кэйтё (1615) во время летней осакской кампании Токугавы Иэясу замок пал.

В 6 году Гэнна (1620) сёгунат Токугава решил восстановить замок Осаки. Однако всё, что символизировало власть Тоётоми, разрушили и засыпали землёй, а строительство нового замка было завершено в 6 году Канъэй (1629). Каменные стены также были построены заново без использования ранее существовавших. Таким образом, башня замка Тоётоми исчезла. При раскопках в 1984 году была обнаружена часть каменной стены эпохи Тоётоми.

Тем временем в замке Эдо, который стал правительственным учреждением сёгуната Токугава, также была построена замковая башня. Высота её, вероятно, составляла около 68 метров. Она на 10 метров выше башни заново построенного замка Осака, высота которой оценивается в 58 метров. Это было сделано с умыслом, чтобы Осака высотой башни не превзошла Эдо. Замке замковая башня, являющаяся символом правительства, должна была доминировать над другими. При этом существуют и другие теории о высоте башни.

Башню замка Эдо отличал и внешний вид: она демонстрировала, что власть перешла от Тоётоми к роду Токугава. Башня замка Иэясу, первого сёгуна, была белой благодаря белой штукатурке, что отличало её от чёрно-золотого замка Тоётоми в Осаке.

Более того, поскольку сёгунат Токугава был наследственным, каждый раз при смене сёгуна строился новый. Белая башня Иэясу представляла собой комбинированную башню, соединённую со сторожевой башней, но второй сёгун, Хидэтада, после прихода к власти снёс её и построил отдельно стоящую главную башню, которая сохранила цвет предшествующей.



«Чертёж конструкции главной башни замка Эдо» изображает структуру башни замка в эпоху третьего сёгуна, Иэмицу, она была завершена в 15 году Канъэй (1638) (из специального собрания Центральной столичной библиотеки Токио)

При третьем сёгуне, Иэмицу, башню вновь снесли и построило заново. На этот раз фронтон хафу (треугольная конструкция, прикреплённая к краю крыши, характерная для японской архитектуры) был облицован медью. Стены были облицованы медью, использовалась медная черепица. Она выглядела мощнее предыдущей меловой башни.

Иэмицу умер в 20-й день четвёртой луны 4 года Кэйан (1651). По традиции предполагалось перестроить замковую башню, однако в 3 году Мэйрэки (1657) на Эдо обрушилась великая катастрофа – Великий пожар годов Мэйрэки, в результате которого, согласно одной из версий, погибло около 100 000 человек. Тогда же сгорела и башня замка, которую после этого не восстанавливали. Фундамент главной башни замка Эдо, который сохранился в Токио сегодня, остался со времён Иэмицу.

Тройная башня, используемая как башня замка

Как упоминалось выше, Нобунага назвал башню своего замка «Небесный повелитель», а название башен тэнсю, которые строили Ода Нобунага, Тоётоми Хидэёси и Токугава Иэясу, записывали иероглифами «небесный защитник», и изначально замковая башня была символом «небесного повелителя», правителя народа страны. На самом деле с тех пор, как Токугава взял под свой контроль Японию, многие влиятельные тодзама даймё, такие как Симадзу, Курода и Датэ, отказались от строительства главных замковых башен, опасаясь, что в них могут усмотреть претензии на власть над народом страны.

Кроме того, в 1615 году сёгунат издал законы для самураев, которые строго контролировали феодалов, запрещая им строить новые замки и требуя от них при ремонте существующего замка заранее уведомлять сёгунат о получении разрешения. В результате строительство новых главных башен в принципе было запрещено, можно было только восстанавливать существующие.

До наших дней в Японии дошло 12 оригинальных замковых башен. Они расположены в замках, построенных до того, как были обнародованы самурайские законы, и отремонтированы после их обнародования, благодаря чему и смогли сохраниться.

Однако в виде исключения одобряли строительство трёхъярусной башни, выполнявшей роль «неофициальной» главной башни. В эту категорию входит башня замка Хиросаки (префектура Аомори), одна из сохранившихся 12 замковых башен. Она была перестроена в 7 году Бунка (1810) как трёхъярусная башня миэ ягура, но официально называется Осангайягура. То же касается и замка Марукамэ в префектуре Кагава.



Тройная башня замка Хиросаки была «неофициальной» главной башней, строительство которой было разрешено сёгунатом (PIXTA)

В замке Канадзава рода Кага Маэда была замковая башня, но после того, как она сгорела в 7 году Кэйтё (1602), на фундаменте возвели тройную башню. Когда и она сгорела, башню не стали восстанавливать – возможно, опасаясь реакции сёгуната.

Когда мы говорим о японских замках, то чаще всего представляем главную замковую башню, но изначально такая башня была символом высшей власти в Японии, которой обладали Ода Нобунага, Тоётоми Хидэёси, Токугава Иэясу и сёгуны после него.

Фотография к заголовку: Замок Осака, построенный Хидэёси, на складной ширме бёбу «Летняя битва в Осаке» (хранилище коллекции замка Осака)

Фотография к заголовку: PIXTA

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