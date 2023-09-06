Замок Химэдзи: архитектурный шедевр, включающий крупнейшую из сохранившихся в Японии главную замковую башню

Путеводительпо Японии

Устремившийся в небо замок Химэдзи в префектуре Хёго – удивительная реликвия богатого феодального прошлого Японии. Этот замок с крупнейшей в Японии замковой башней по праву считается одним из лучших замков Японии и внесён в списки национального достояния и Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Замок Химэдзи – величественная крепость XVII века, расположенная в городе Химэдзи префектуры Хёго. Замок прекрасно сохранился, он отличается размерами и красотой построек, благодаря чему стал одним из известнейших замков Японии. Замок признан национальным достоянием и объектом культурного наследия ЮНЕСКО. Изящная форма расположенного высоко над городом замка послужила поводом для поэтического сравнения с белой птицей, и самое известное его народное название – Сирасаги-дзё, Замок Белой цапли.



Замок Химэдзи парит над шумным городом. Обширный комплекс находится примерно в одном километре от станции Химэдзи, где есть специальная смотровая площадка, с которой пассажиры могут полюбоваться видом на крепость



Мост Сакурамон на входе в парк Химэдзи, раскинувшийся на обширной территории замка. Главная башня и другие замковые сооружения расположены примерно в 450 метрах, к ним можно дойти по извилистым дорогам замкового комплекса

Архитектурный шедевр

Самой заметной особенностью замка Химэдзи является дай-тэнсю, большая главная башня. Это самый большой из 12 замков Японии, построенных в период Эдо (1603-1868) или ранее, где сохранились главные башни. Деревянная пятиярусная семиэтажная башня с белыми стенами имеет высоту 31,5 метра, в ней есть подвал с каменными стенами, служащий её основанием, и общая высота сооружения составляет 46,3 метра. Он окружен тремя котэнсю, меньшими башнями, соединёнными крытыми ватариягура, «башнями-переходами». Башни и ватариягура признаны национальными сокровищами.

Всего на территории замка находится 83 сооружения, включая малые башни и валы, многие из них признаны важными культурными ценностями. Расположенный на вершине 45-метрового холма Химэяма замковый комплекс доминирует над окружающим ландшафтом, а расположение крыш и карнизов таково, что замок выглядит по-разному в зависимости от угла обзора.



Главная башня и малая Западная башня Ниси-котэнсю. При взгляде издали замок Химэдзи представляет собой впечатляющее зрелище



Из парка Отокояма хайсуйикэ, расположенного к северо-западу от замка, можно увидеть все главные башни – основную и три малые (слева направо): Хигаси-котэнсю, Инуи-котэнсю и Ниси-котэнсю



Один из крытых переходов, соединяющих малые башни замка

Наружные стены башен и переходов, а также стыки черепицы покрыты белой штукатуркой сиро-сиккуи, которая защищает постройки от пожара и придаёт комплексу изящество. Поскольку замок Химэдзи в его нынешнем виде был построен в начале мирного периода Эдо, он ни разу не подвергался нападениям и не горел, благодаря чему сохранился на протяжении веков относительно неповреждённым.

Однако в истории замка были и критические ситуации. Известно, что во время свержения сёгуната в середине XIX века императорские войска произвели по замку два артиллерийских выстрела, но крепость избежала осады, когда занимавшие её войска сёгуната мирно отказались от контроля над замком. Замок Химэдзи также чудом пережил разрушения Второй мировой войны, несмотря на интенсивные бомбардировки союзников, которые уничтожили большую часть окружающего города. Он также показал себя на удивление устойчивым к частым в Японии землетрясениям, в том числе избежал ущерба в результате разрушительного Великого землетрясения Хансин-Авадзи 1995 года.



Белая штукатурка, нанесённая на соединения черепицы, определяет общий светлый цвет замка



Ворота Хиси, ведущие ко второй площадке замка (ни-но мару), не только красивы, но и практичны при защите замка – в них, помимо решёток и бойниц, предусмотрена возможность сбрасывать со второго яруса камни на противников, или поражать их копьями

Историческое значение замка Химэдзи

Замок Химэдзи когда-то был небольшим укреплением, которое построил самурай Акамацу Норимура в начале периода Муромати (1333-1568). Сын Норимуры Саданори превратил укрепление в замок, а позже его достраивали другие члены рода Акамацу. Замок, тогда носивший название Химэяма, позднее перешёл к роду Кодэра, а затем им владел род Курода, после чего в 1580 году его захватил Тоётоми Хидэёси. Он укрепил замок, используя незадолго до того разработанные архитектурные методы, в том числе построил каменные валы, малые башни и трёхъярусную главную башню. Именно в этот период крепость стала называться замком Химэдзи.



Каменная стена, которую построил Курода Камбэй, служивший Тоётоми Хидэёси, перед тем, как тот поселился в замке

После победы в битве при Сэкигахара в 1600 году Токугава Иэясу назначил своего зятя, даймё по имени Икэда Тэрумаса, правителем замка. Икэда значительно расширил работу своих предшественников, добавив малые башни и другие компоненты для усиления защиты и придания красоты крепости. Строительство было завершено в 1609 году, и именно тогда замок Химэдзи приобрёл свой нынешний вид.



Главная и малые башни возвышаются над садами Нисиномару

Последующие правители замка проводили ремонт и реконструкцию, в том числе ремонт западной площадки замка Ниси-но мару и усиление полов и несущих колонн главной башни. Указы сёгуната, изданные после второй осады Осаки в 1615 году, запрещали даймё расширять свои замки и ограничивали их число, разрешалось иметь только один замок в каждом княжестве, из-за чего по всей стране было снесено около 400 крепостей. Эти ограничения позволили незадолго до того отреставрированному замку Химэдзи стать одной из последних великих крепостей, построенных в Японии, и пройти сквозь века как яркий пример замковой архитектуры того периода.

Замок Химэдзи был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1993 году в знак признания его культурного значения. Он стал первым японским замком, удостоенным такой чести. Позднее в список были внесены замок Нидзё в Киото в 1994 году и замок Сюри в префектуре Окинава в 2000 году, хотя оба они были включены как часть более широкого комплекса исторических памятников, а не сами по себе, как в случае с замком Химэдзи.



Парк Сиромидай входит в десятку лучших мест для осмотра замка Химэдзи

Неприступная крепость

Лабиринт проходов к замку показывает его фортификационные качества. Ключевыми элементами являются концентрические кольца укреплений курува, представляющих собой комплексы с прочными каменными и оштукатуренными стенами, а также извилистые узкие проходы с равномерно расположенными бойницами хадзама для стрельбы по нападающим.



Круглые, квадратные и треугольные бойницы позволяли защитникам стрелять из фитильных ружей (тэппо) и другого оружия по приближающимся силам противника



Ни-но мон, Вторые ворота, блокируют узкий проход, ведущий к главной крепости, предотвращая нападение большой группой войск

Стиль постройки замковых стен несколько различается в зависимости от периода их возведения, большинство из них построены, когда замком правили Икэда, Хидэёси или Хонда Тадамаса. Легенда гласит, что, когда Хидэёси возводил главную крепость, у строителей не хватало камней, чтобы закончить работу. Военачальник обратился к жителям призамкового города, приказав им сдать все камни, которые только смогут. В ответ на этот призыв пришла бедная пожилая женщина и предложила свой старый жернов. Хидэёси был впечатлён этим её порывом и приказал установить камень, получивший название убагаиси, «камень пожилой женщины», на почётное место у подножья крепости. Эта история быстро распространилась среди населения, вдохновив людей принести множество камней, чтобы завершить работу.

Западная сторона замковой площадки Бидзэнмару представляет собой прекрасный пример каменной стены в стиле оги-но кобай, она была построена, когда замком управлял Икэда Тэрумаса. Каменная конструкция от широкого основания круто поднимается вверх, сужаясь к вершине, напоминая раскрытый веер (оги). Изгиб стены выглядит очень эстетично, при этом по такой стене чрезвычайно сложно подняться. Благодаря использованию подобных тщательно рассчитанных фортификационных приёмов замок Химэдзи снискал славу неприступного.



Основание главной крепости окружают небольшие ворота, стены которых были сделаны путем нанесения слоёв бетоноподобного материала, состоящего из песка, глины и других составляющих



Знаменитый камень убагаиси установлен на почётном месте



Каменная стена, построенная в стиле оги-но кобай, напоминает перевернутый раскрытый веер

Крепость на холме

Наиболее заметной и привлекательной частью замка Химэдзи является его главная башня. Распространено ошибочное представление, будто бы правители замков проживали в главной башне. Так случалось только тогда, когда замок подвергался нападению, а в другое время даймё обычно жили в гораздо более комфортабельных жилищах ниже башни. В замке Химэдзи резиденции находились на Третьей площадке замка (Сан-но мару) и на Западной площадке (Ниси-но мару), хотя до наших дней ни одна из тех построек не сохранилась.



Внутренняя часть главной башни создавалась для обороны, этой цели служили и окна, и приподнятые платформы для сбрасывания камней на нападавших. Этажи башни соединяли крутые лестницы



Стена для хранения оружия – копий и фитильных ружей, которые висели на виду и могли использоваться в любой момент



Место в западной части замка, где когда-то жили Хонда Тадатоки и его жена Сэнхимэ, внучка Токугавы Иэясу

К верху башни площадь этажей уменьшается, а с самого верхнего уровня открывается панорамный вид на территорию замка и окружающий город. На верхнем этаже главной крепости находится небольшое святилище Осакабэ. Посетители также могут увидеть вершины двух огромных деревянных главных колонн, восточной и западной – Хигаси-оохасира и Ниси-оохасира. Эти колонны высотой в 24,6 метра поддерживают башню на протяжении 350 лет. Из окна башни видно несколько сятихоко – мифических существ с головой тигра и телом рыбы, которые, как считалось, защищали замок от пожаров и других бедствий.



Хигаси-оохасира (на переднем плане) и ниси-оохасира (рядом с лестницей) на третьем этаже башни



Колонна Ниси-оохасира подверглась капитальному ремонту в 1956-1964 годах, часть колонны была заменена, а удалённая оригинальная часть выставлена на площадке Санномару

Осмотр огромного комплекса замка и прилегающих территорий требует времени, но взамен вы обретаете возможность познакомиться с традиционной архитектурой и другим культурным достоянием. Достопримечательности вокруг замка включают великолепный японский сад Кокоэн и мемориальный парк Сиротопиа, откуда открывается вид на замок.



Фигура сятихоко охраняет замок Химэдзи



Святилище Осакабэ на верхнем этаже главной башни



Вид на замок Химэдзи со стороны мемориального парка Сиротопиа



Ночная подсветка замка Химэдзи

Замок Химэдзи

Адрес: 68 Honmachi, Himeji, Hyōgo Prefecture

Часы работы: 9:00-17:00 (вход до 16:00; с 1 июня по 24 сентября до 17:00)

Закрыто: 29 и 30 декабря

Плата: взрослые – 1000 йен; ученики начальной и старшей школы – 300 йен

Как добраться: 15 минут пешком от станций JR Химэдзи и Санъё Химэдзи; 5 минут пешком от автобусной остановки Химэдзи-дзё отэмон маэ автобусной линии Синки

Репортаж, текст и фотографии Nippon.com