Основные сведения о японских замках: типы замков

Замок – это сооружение, предотвращающее вторжения и защищающее от нападения врагов. Укрепления имеют долгую историю. Ещё примерно в IV веке до нашей эры, в период Яёй, строились крупные оборонительные сооружения – тогда это были поселения, обнесённые рвом и оградой. Типичным примером такого укрепления является памятник Ёсиногари в префектуре Сага. От этой исходной точки японские замки развивались по-разному, и пик замкового строительства наступил в период Сэнгоку, с середины XV до конца XVI веков. Многих завораживает архитектура главных замковых башен, но изучать замки становится ещё интереснее, если вы понимаете их стратегическое значение по особенностям их структуры и формы. Здесь мы начнём с географической классификации мест, где строили замки.

Горные замки ямасиро

В прошлом это был самый распространённый тип в Японии – замки ямасиро строили в пересечённой горной местности. С возвышенности открывался широкий обзор, благодаря чему о приближении врага можно было узнавать быстрее. Кроме того, при нападении противник был вынужден подниматься на гору, что давало обороняющимся преимущество в бою.

Многие такие замки начали строить примерно во время войны Онин (1467-1477), и считается, что в период Сэнгоку (период Воюющих провинций, 1467-1568) существовало от 30 до 40 тысяч горных замков.

Период Сэнгоку был временем, когда практически все регионы страны были вовлечены в феодальные войны. Повсюду то и дело вспыхивали сражения, и в этих условиях военачальники, которые раньше жили в усадьбах на равнинных участках, например, у подножья гор, устраивали в горах замки для чрезвычайных ситуаций цумэ-но-сиро, и жили по системе двух резиденций – на равнине в мирное время, и в горном замке во время войны.

По мере того, как война становилась неотъемлемой частью повседневности, горные замки росли в масштабах – например, фортификационные сооружения могли устраивать на нескольких вершинах горного хребта и соединять их вместе.



Компьютерная графика, реконструкция замка Одани (город Нагахама, префектура Сига), который был резиденцией семьи Адзаи на протяжении трёх поколений. Он является комплексом фортификационных сооружений, построенных на горном хребте. После того, как Адзаи Нагамаса потерпел поражение от Оды Нобунаги, замок был заброшен (компьютерная графика Нарусэ Кёси)

Часто фортификационные сооружения строили и на полпути к вершине, соединяя их с укреплениями на вершине. Это уже были не временные укрепления для чрезвычайных ситуаций, вся гора становилась мощной крепостью.

Замки Ивамура (префектура Гифу), Такатори (префектура Нара) и Биттю-Мацуяма (префектура Окаяма) считаются «Тремя великими горными замками Японии», и они также состоят из главной площадки хоммару и связанными с ней другими фортификационными сооружениями. Замок Биттю-Мацуяма также является наиболее высоко расположенным замком из всех двенадцати японских замков, в которых до наших дней сохранились главные башни.



Замок Биттю-Мацуяма, один из Трёх главных горных замков Японии, известен как «горный замок в небе» благодаря прекрасному пейзажу, в котором замок как будто плывёт в море облаков (PIXTA)

Равнинные замки хирадзиро

Поскольку Япония представляет собой гористый архипелаг, здесь строили много горных замков, но когда поблизости не было возвышений, замки приходилось строить на равнине, и такие замки назывались хирадзиро, «равнинные замки». В качестве водных преград использовали реки, болота, пруды, затруднявшие нападение противника даже на равнинной местности.

Существует теория, что горные замки были основной тенденцией в период Сэнгоку, а равнинные замки стали популярны в период раннего Нового времени. Однако и в период Сэнгоку среди вод и болот строили немало равнинных замков. Горные замки действительно более неприступны, зато к равнинным проще подвозить провиант и перемещать большие армии, так что на самом деле многие военачальники использовали как горные, так и равнинные замки.

Типичным равнинным замком является замок Ямагата (префектура Ямагата). Его фундамент заложил даймё Могами Ёсиаки, правивший там в конце периода Сэнгоку и в нечале периода Эдо. В 5 году Кэйтё (1600) здесь произошла «битва годов Кэйтё в земле Дэва», которая в регионе Тохоку стала отголоском битвы при Сэкигахара.



«Картина-схема замка Могами Ямагата в земле Дэва» (Дэва-но куни могами ямагатадзё эдзу), созданная по приказу сёгуната в 1 году Сёхо (1644). Это типичный равнинный замок, построенный в период Сэнгоку (предоставлено Национальным архивом)

Равнинно-горные замки хираямадзиро

Тип хираямадзиро появился в конце периода Сэнгоку, и хотя они располагались на равнинной местности, но строились на небольших горах или холмах. Например, замок Марукамэ (префектура Кагава) стоит на севере в центральной части равнины Марукамэ на холме Камеяма высотой 66 метров. Он и сегодня возвышается над центром города Марукамэ, как будто паря в воздухе.



Замок Марукамэ и сейчас находится в одноимённом городе (PIXTA)

Многие замки, построенные в конце периода Сэнгоку и в начале эпохи Эдо, такие как замки Осака, Химэдзи, Сэндай и Кумамото, относят к типу хираямадзиро. Когда период Сэнгоку подошёл к концу, и наступила эпоха мира и спокойствия, они стали правительственными учреждениями феодалов и центрами экономики и распределения благ.

Вспомогательные замки сидзё

Перечисленные выше три типа замков классифицировались по их топографическим особенностям, но выделяют также два типа замков по стратегической роли, это вспомогательные замки сидзё и боевые замки дзинсиро.

Вспомогательные замки служили для защиты главного замка, резиденции даймё, и в широком смысле сюда включают также бастионы. Поскольку один главный замок не мог защитить обширную территорию, в разных местах строили несколько дочерних замков и формировали сеть для защиты своих владений.



Сеть вспомогательных замков Ходзё. Эта карта показывает период расцвета дома Ходзё примерно в 13 году Тэнсё (1585). Главный замок – Одавара, главой рода в то время был Удзимаса, второй сын Ходзё Удзиясу



Замок Хатиодзи (город Хатиодзи, Токио), один из важнейших вспомогательных замков рода Ходзё. Его построил Удзитэру, третий сын Удзиясу (PIXTA)

Активным использованием вспомогательных замков особенно известен род Ходзё, имевший главный замок в Одавара (замок типа хираяма в префектуре Канагава). Их сеть вспомогательных замков охватывала территорию современного Токио и семи прилегающих префектур, простираясь на север до земли Кодзукэ (совр. префектура Гумма), на восток – до земли Симоса (север префектуры Тиба), на запад до земли Синано (префектура Нагано), а на юге – до земли Идзу (преф. Сидзуока).

Такая сеть замков была необходима Ходзё, контролировавшим обширные владения, которые граничили в регионе Токай на западе с землями рода Токугава, а также с владениями родов Санада и Уэсуги в Синано и Этиго на севере.

Боевые замки дзинсиро

Укрепления дзинсиро временно строились для окружения вражеских замков, и, например, Тоётоми Хидэёси был мастером сражений, в которых в полной мере использовались замки.

В 9 году Тэнсё (1581), воюя с противником, засевшим в замке Тоттори (префектура Тоттори), на переднем крае расположения войск он устроил укрепления дзинсиро, которые получили название Тайкоганару. В различных местах на территории протяжённостью 12 километров были построены дзинсиро и устроена осада, чтобы заморить обороняющихся голодом.



Укрепления Тайкоганару, которые Хидэёси использовал при осаде замка Тоттори, расположены в 1,5 км от замка Тоттори (PIXTA)

В замке Тоттори многие люди умерли от голода. Сражения Хидэёси с применением дзинсиро были одними из самых известных и жестоких битв в истории периода Сэнгоку. Говорят, что Хидэёси был обуреваем «манией замкового строительства». Он строил замки по мере необходимости и разрушал их после выполнения их роли, используя материалы для постройки следующих. Хотя этот метод часто использовался другими военачальниками периода Сэнгоку, Хидэёси прибегал к нему особенно часто.

Можно сказать, что построенные Хидэёси временные замки сыграли важную роль в его усилиях по объединению страны.

Фотография к заголовку: Замок Мацумото (префектура Нагано) – один из 12 замков с сохранившейся главной башней. Башня замка признана национальням достоянием (PIXTA)

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