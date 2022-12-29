100 знаменитых замков Японии ®: замок Такатори, префектура Нара

Японские замки

Путеводительпо Японии

Замок Такатори, один из трёх величайших горных замков Японии, был построен на вершине горы Такатори на высоте 584 метра. После завершения строительства был создан масштабный замок с большой и малой главными башнями, 27 прочими башнями и 33 воротами. В настоящее время сохранились только каменные стены, но замок известен как живописное место, откуда также можно увидеть самое высокое здание в Японии – «Абэ-но Харукасу» (город Осака).

Замок Такатори, префектура Нара

Годы постройки: 1332, 1585

1332, 1585 Первые владельцы замка: род Оти, Хонда Тосихиса

род Оти, Хонда Тосихиса Основные достопримечательности: руины главной площадки замка Хоммару, второй площадки Ниномару, каменные стены, башня Куними и др.

руины главной площадки замка Хоммару, второй площадки Ниномару, каменные стены, башня Куними и др. Плата за вход: бесплатно

бесплатно Адрес: Nara-ken Takatori-shi Takatori

Nara-ken Takatori-shi Takatori Вебсайт: Замок Такатори (Путеводитель по городу Такатори) (на японском языке)

Один из трёх наиболее знаменитых горных замков в Японии

Замок Такатори, построенный на горе Такатори на высоте 584 метра, считается одним из трёх величайших горных замков Японии, наряду с замком Биттю-Мацуяма в преф. Окаяма и замком Ивамура в преф. Гифу. Говорят, что впервые крепость здесь в XIV веке построил род Оти из местной знати. Замок несколько раз менял владельцев в период Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1467-1568) в XVI веке, но в 1585 году Хонда Тосихиса, вассал Тоётоми Хидэёси, перестроил его, создав необычный замок, в котором использовалась техника перестройки горного замка по технологии строительства равнинных замков. В нём были большая и малая главные башни, 27 прочих башен и 33 ворот. Кроме того, перепад высот от подножья до башни замка составляет 390 метров и является самым большим по сравнению с другими знаменитыми горными замками. Сегодня о процветании того времени говорят только заросшие травой каменные стены. Руины башни Куними – живописное место с видом на равнину Ямато, и оттуда в хорошую погоду можно увидеть «Абэ-но харукасу», самое высокое здание в Японии, расположенное в городе Осака. К вершине ведёт благоустроенная пешеходная тропа, но можно встретить змей и другую живность, поэтому к восхождению следует надлежащим образом подготовиться.

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Фотография к заголовку: Руины замка Такатори (PIXTA)