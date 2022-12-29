100 знаменитых замков Японии ®: замок Такатори, префектура Нара
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Замок Такатори, префектура Нара
- Годы постройки: 1332, 1585
- Первые владельцы замка: род Оти, Хонда Тосихиса
- Основные достопримечательности: руины главной площадки замка Хоммару, второй площадки Ниномару, каменные стены, башня Куними и др.
- Плата за вход: бесплатно
- Адрес: Nara-ken Takatori-shi Takatori
- Вебсайт: Замок Такатори (Путеводитель по городу Такатори) (на японском языке)
Один из трёх наиболее знаменитых горных замков в Японии
Замок Такатори, построенный на горе Такатори на высоте 584 метра, считается одним из трёх величайших горных замков Японии, наряду с замком Биттю-Мацуяма в преф. Окаяма и замком Ивамура в преф. Гифу. Говорят, что впервые крепость здесь в XIV веке построил род Оти из местной знати. Замок несколько раз менял владельцев в период Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1467-1568) в XVI веке, но в 1585 году Хонда Тосихиса, вассал Тоётоми Хидэёси, перестроил его, создав необычный замок, в котором использовалась техника перестройки горного замка по технологии строительства равнинных замков. В нём были большая и малая главные башни, 27 прочих башен и 33 ворот. Кроме того, перепад высот от подножья до башни замка составляет 390 метров и является самым большим по сравнению с другими знаменитыми горными замками. Сегодня о процветании того времени говорят только заросшие травой каменные стены. Руины башни Куними – живописное место с видом на равнину Ямато, и оттуда в хорошую погоду можно увидеть «Абэ-но харукасу», самое высокое здание в Японии, расположенное в городе Осака. К вершине ведёт благоустроенная пешеходная тропа, но можно встретить змей и другую живность, поэтому к восхождению следует надлежащим образом подготовиться.
Достопримечательности поблизости
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Фотография к заголовку: Руины замка Такатори (PIXTA)