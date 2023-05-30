100 знаменитых замков Японии ®: замок Канадзава, префектура Исикава

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Замок Канадзава был резиденцией рода Маэда, правившего княжеством Кага (южная часть современной префектуры Исикава). В последние годы идут работы по реконструкции зданий, уничтоженных пожаром, и возрождается прежний вид замка со множеством ворот и башен на его обширной территории.

Замок Канадзава, префектура Исикава

Годы постройки: 1580, 1583

1580, 1583 Первые владельцы замка: Сакума Моримаса, Маэда Тосииэ

Сакума Моримаса, Маэда Тосииэ Основные достопримечательности: ворота Исикава, Сандзиккэн-нагая, склад Цурумару (важное культурное достояние) и др.

ворота Исикава, Сандзиккэн-нагая, склад Цурумару (важное культурное достояние) и др. Плата за вход: бесплатно; вход в башню Хиси, Годзиккэн-нагая, башню Хасидзумэ-мон, ворота Хасидзумэ – 320 йен

бесплатно; вход в башню Хиси, Годзиккэн-нагая, башню Хасидзумэ-мон, ворота Хасидзумэ – 320 йен Адрес: Kanazawa-ken Marunouchi 1-1

Kanazawa-ken Marunouchi 1-1 Вебсайт: Парк замка Канадзава (на японском языке)

Замок рода Маэда, символ процветания княжества Кага

Замок Канадзава был построен на месте, где ранее располагался храм Канадзава Мидо, который был базой религиозного движения Икко икки в Кага. Его сокрушил Сакума Моримаса, командовавший войсками, которые послал Ода Нобунага. Маэда Тосииэ, который после Сакумы стал правителем замка Канадзава, провёл крупномасштабную реконструкцию, укрепив основы нынешнего замка и замкового города. Род Маэда на протяжении многих поколений управлял замком и привёл княжество Кага к процветанию.

Первоначально была построена и главная замковая башня, но она была разрушена ударом молнии в 1602 году. Записей того времени не сохранилось, и мы не знаем, какой вид имела главная башня замка Канадзава. После этого на главной площадке Хоммару построили дворец и башню, но из-за частых пожаров стали строить в первую очередь здания, в которых была практическая необходимость. Постройки, созданные до XIX века, такие как ворота Исикава, Сандзюккэн нагая и склад Цурумару, признаны важными национальными культурными ценностями. В настоящее время здесь расположен парк замка Канадзава, где восстанавливают внешний вид замка в период Эдо, идёт реконструкция ворот и башен.



Ворота Нэдзумита и мост Нэдзумита реконструированы в 2020 году (PIXTA)

На территории виллы владельца замка, расположенной рядом с замком, находится сад Кэнрокуэн – один из трёх самых известных садов Японии. Замок Канадзава приезжают посмотреть посетители со всего мира.

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Фотография к заголовку: Ворота Исикава в замке Канадзава (PIXTA)