Древний призамковый город Канадзава, когда-то являвшийся политическим центром богатого района Кага, хранит богатое культурное наследие, в том числе знаменитый сад Кэнрокуэн и прекрасные памятники традиционной архитектуры. В этом видео мы покажем некоторые из известных районов этого города, расположенного в префектуре Исикава.

Канадзава: старинный культурный центр

Канадзава находится у побережья Японского моря в префектуре Исикава. В эпоху Эдо (1603-1868) это был важный призамковый город, и многие его кварталы сохранили атмосферу старины, напоминающую о его славном прошлом. Гости города могут оценить красоту и культуру города, посетив многочисленные музеи и исторические районы.

Ворота Исикава в замке Канадзава

Гейши когда-то развлекали гостей танцами и музыкой в ​​старинных чайных домах тяягай, «чайных кварталов». Двухэтажные дома и узкие улочки районов Хигаси и Кадзумати-тяя, внесённых в список важных культурных объектов, а также район Ниси-тяя воплощают былую прелесть Канадзавы прошлых эпох.

Традиционные чайные дома в развлекательном районе Хигаси-тяягай

Знаменитый сад Канрокуэн в Канадзаве расположен в центре обширного парка, в котором есть традиционные зелёные насаждения и культурные объекты, в том числе поражающий архитектурными решениями Музей современного искусства 21 века и музей Д. Т. Судзуки.

Музей современного искусства 21 века был спроектирован архитектурной фирмой Sanaa, неоднократно получавшей премии на конкурсах за свои работы

В прошлом в районе Нагамати жили самураи и их семьи, он сохранил своё историческое очарование. Этот квартал с длинными глинобитными оградами, узкими улочками и каналами привлекает как местных жителей, так и гостей города.

Глинобитная стена и канал с выложенными камнем стенами сохранились с того времени, когда в Нагамати жили самураи

Фотография к заголовку: Сад Кэнрокуэн в г. Канадзава, один из самых известных образцов японского садово-паркового искусства

(Статья на японском языке создана в сотрудничестве с Кабельным ТВ Канадзава и опубликована 2 мая 2018 г.)