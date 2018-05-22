江户时代的“大名”（诸侯）中，领地最大的是加贺藩，有“加贺百万石”之称。以加贺藩藩主的居城为中心发展起来的城市“城下町”金泽，是仅次于江户（现东京）、大阪、京都的繁华都市，孕育了美丽的城市景观和高度的文化。本视频将通过4K影像为您介绍金泽古城及文化设施。

完好保留了文化特色的金泽

金泽市是石川县首府，地理位置差不多处于石川县的正中央，它作为江户时代领地最大并有着“加贺百万石”之称的加贺藩的“城下町”（即以藩主的居城为中心建立起来的城市——译注）发展至今。从未遭到战火摧残的金泽，保留着古老的城市风貌，并在大自然的物转星移中，孕育出了灿烂的传统和文化。

市内有“东”“主计町”“西”三条茶屋街。其中“东茶屋街”“主计町茶屋街”入选重要传统建筑物群保存地区，作为“街道文化遗产”得以保留。

以兼六园为中心的半径约1公里的地区被称为“兼六园周边文化森林”，是石川县最具代表性的文化空间，从藩政时期到近代的历史层层积淀，都凝聚在这里的各种文化设施和公园绿地中。其中以“金泽21世纪美术馆”“铃木大拙馆”人气最盛，不仅因为其中的展品，更因其建筑物本身就出自日本现代最具代表性的建筑家之手。

当年藩士（诸侯的家臣——译注）的居住地长町一带，有著名的“长町武家宅院遗迹”。 街道上土墙延绵，至今依然守护着生活在此的市民。

视频提供：金泽有线电视网“Nazedaka金泽”