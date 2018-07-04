Три тяягай, «чайных района» Канадзавы являются одними из самых популярных туристических достопримечательностей этого города. Два из них, Хигаси и Кадзуэмати, вошли в список важного культурного достояния, там хранят утончённые традиции прошлых веков. Мы прогуляемся по этим районам с помощью нашего видео 4K.

Традиционная культура японского гостеприимства в кварталах тяягай

Утончённые традиции сохраняются в трёх кварталах развлечений – Хигаси, Кадзуэмати и Ниси, куда в период Эдо (1603-1868) захаживали состоятельные жители Канадзавы. Район Хигаси-тяя был первым из трёх, этот квартал чайных домов устроил в 1820 году Маэда Наринага, двенадцатый даймё княжества Кага.

Туристы, приехавшие в Канадзаву, непременно посещают квартал Хигаси-тяя

Чайные дома квартала Хигаси-тяя обладают традиционными архитектурными особенностями, такими как деревянные экраны кимусуко, скрывающие происходящее внутри от любопытных глаз, но позволяющее увидеть, что происходит снаружи. Этот район был признан важным культурным достоянием в 2001 году. Он является одним из самых популярных туристических мест Канадзавы, и во многих домах располагаются сувенирные магазины или кафе.

Деревянные экраны кимусуко не позволяют увидеть происходящее внутри дома

Район Кадзуэмати-тяя расположен у реки Асано, которую также называют Онна-гава, «Женская река». Этот район был создан, когда примерно в 1869 году здесь стали компактно устраивать заведения гэйко, то есть гейш, искусно развлекавших посетителей. Квартал получил название Кадзуэмати потому, что здесь находилась усадьба, где жил Тода Кадзуэ, главный вассал даймё Кага. В 1999 году район стал первым в Японии, которому вернули его старое имя феодальной эпохи, в период модернизации административной системы в конце XIX века замененное новым. В 2008 году вслед за районом Хигаси-тяя он признан важным культурным достоянием.

Чайный квартал Кадзуэмати-тяя у реки Асано

Если от приречной улицы пройти вглубь квартала, мы попадём на узкие улочки, где дажё днём царит сумрак. Одна из них – спуск Курагаридзака, по которому гости ходили в чайные дома, а наверху находится квартал Симосинтё, где родился и вырос знаменитый писатель и драматург Идзуми Кёка (1873-1939). В его произведениях часто упоминается Казуэмати в старину.

Улица Курагаридзака – одна из улиц, отходящих от реки Асано

К югу от реки Саи, которую ещё называют Отокогава, или «Мужская река», находится район Ниси-тяя, который, как и Хигаси-тяя, появился в 1820 году как зона развлечений, официально утверждённая властями княжества Кага. Гэйко квартала Ниси-тяя считаются наиболее искусными в Канадзаве.

В районе Ниси-тяя расположено самое большое количество гейко.

Посетители, прогуливающиеся по трем районам чайных домов, могут услышать доносящиеся оттуда звуки сямисэнов и барабанчиков, и почувствовать, что традиции искусств Канадзавы по-прежнему живут в этом городе.

Фотография к заголовку: Гэйко в квартале Ниси-тяя

(Статья на японском языке создана в сотрудничестве с Кабельным ТВ Канадзава и опубликована 18 мая 2018 г.)