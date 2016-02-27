Традиционный японский дом – это одноэтажное или двухэтажное деревянное строение. Оказавшись на пороге японского дома, первым делом нужно снять обувь. Благодаря таким характерным элементам японского интерьера, как перегородки сёдзи и напольные маты татами, изготовленным из натуральных материалов, даже тесное помещение становится более просторным, а кроме того, его легко приспособить к местным климатическим особенностям.

Обувь оставляют у порога

Залитая солнцем деревянная веранда-энгава, выходящая в сад; изготовленные из стеблей тростника игуса (ситник) маты татами; пространство комнат, разделенное перегородками фусума – все это придает традиционному японскому дому уникальное очарование и неповторимый стиль.

И в наши дни, когда в Японии становится все больше квартир и домов в западном стиле, японцы не изменяют обычаю оставлять обувь на входе в дом, у порога.

Впрочем, обычай не ходить по дому в уличной обуви распространен много где и на Западе, но в японском доме существует специальное место татаки, полоса бетонного пола в прихожей, предназначенное именно для того, чтобы снимать там обувь. В Японии с ее землетрясениями, тайфунами и прочими природными катаклизмами традиционное жилище устроено таким образом, что пол в жилых помещениях ступенькой возвышается над полом прихожей гэнкан – это позволяет спастись от сырости и затоплений во время ливневых дождей. Татаки находится на нижнем уровне, «на земле», чтобы можно было снять или надеть обувь, присев на более высокий пол комнаты. Кроме татаки в прихожей на «нижнем» уровне также обычно располагается шкаф для обуви, который называется гэта-бако – «ящик для гэта».

Прихожая гэнкан в традиционном японском доме: шкаф для обуви гэта-бако (слева), татаки (на переднем плане).

По водостокам, рассчитанным на обильные осадки в сезон дождей и во время тайфунов, вода, скапливающаяся в желобах на карнизах домов, стекает на землю или в специальные сточные канавки. Водосток, призванный уберечь дом от ущерба, который может нанести дождевая вода, состоит из узкого длинного желоба (ама-дои) и цепочки с крупными звеньями в виде маленьких чашечек (кусари-дои). Это тоже характерная особенность японского традиционного жилища.

Узкий длинный жёлоб ама-дои и «цепочка дождя» кусари-дои, по которой вода из желоба стекает на землю.

Татами, фусума, сёдзи: регулировка уровня влажности в японской комнате васицу

В японских домах, которые мы часто видим в исторических сериалах, фильмах и анимэ, одно большое жилое пространство делится на комнаты скользящими перегородками фусума и сёдзи, изготовленными из дерева и японской бумаги васи. Запереть такую комнату на ключ невозможно. Перед тем, как зайти в нее, нужно подать голос, как бы предупредив о своем появлении, а затем обеими руками аккуратно сдвинуть дверь-перегородку в сторону.

Фусума – это скользящая дверь, обклеенная японской бумагой, отделяющая помещения друг от друга. При необходимости ее можно снять – в отличие от фиксированных постоянных стен перегородки фусума позволяют с большей легкостью и свободой менять внутренний интерьер дома. Сёдзи – решетчатая деревянная рама, ячейки в которой затянуты японской бумагой. Она не позволяет постороннему взгляду попасть внутрь дома, а заодно мягко и ровно рассеивает солнечный свет по комнате.

Обе эти перегородки как нельзя больше подходят для теплого и влажного японского климата – они помогают регулировать циркуляцию воздуха и уровень влажности в помещении. Комбинация двойного стеклянного окна и сёдзи, которая позволяет любоваться видом на сад, называется юкими-сёдзи (яп. «сёдзи для любования снегом»). Есть и другие виды подобных перегородок.

Татами – мат для пола, изготовленный из тростника игуса. Площадь одного мата составляет 1,62 м2 и он содержит около 500 мл влаги. Когда в доме сухо, эта влага испаряется из татами, повышая влажность воздуха. В комнате, пол которой устлан татами, обычно всегда чувствуется слабый запах тростника игуса. Этот тростник обладает особой эластичностью – на нем не устаешь сидеть и лежать. А кроме того, его внутренние мягкие волокна обладают очищающим свойством, благодаря которому тростник освежает воздух в комнате.

Тростник игуса – материал, из которого изготавливают татами (слева); мат татами (справа)

В японской традиционной гостиной, где принимают дорогих гостей, обычно расположена стенная ниша токонома. Чтобы гостю было особенно приятно, в токономе с учетом специфики сезона вывешивается живописный свиток, ставится композиция из цветов икэбана, зажигаются ароматические палочки и демонстрируются утонченные образцы традиционных изделий из керамики.

В глубине комнаты – ниша токонома с картиной и композицией икэбана. Пол устлан матами татами. На переднем плане – дверь-перегородка фусума. Справа – решетчатые окна сёдзи.

В последнее время все меньше становится аутентичных японских комнат васицу. Вместо этого в гостиных западного образца оборудуется устланный татами «японский» угол, в котором можно в свое удовольствие полежать на полу. На окна вместо занавесок устанавливаются сёдзи, на лампы – абажуры из японской бумаги васи. Так что японский стиль продолжает пользоваться спросом, а заказы на такой интерьер поступают даже из-за рубежа.

Юкими-сёдзи (окно, состоящее из стекла и подвижной решетки сёдзи – скользящую решетку сёдзи можно поднять и любоваться видом через стекло)

Купальня о-фуро: два в одном

В японском традиционном доме не может быть «совмещенного санузла» по западному образцу: ванная комната о-фуро и туалет всегда располагаются отдельно. Сама ванная комната поделена на две части – ванна-купальня и место для предварительного мытья вне ванны. Местом для раздевания служит предбанник – небольшое помещение рядом с ванной комнатой. Как правило, в японских семьях члены семейства, предварительно помывшись, купаются в одной и тоже воде, не меняя ее. Если вас пригласят в японский дом с ночевкой, постарайтесь не использовать мыло в самой ванне и не спускайте воду из ванной после купания.

Туалет в японском доме оборудован в традиционном японском стиле – то есть без привычного «сидячего» унитаза, и пользоваться им надо, присаживаясь на корточки. Но в последнее время и в традиционных домах начали появляться современные унитазы западного образца.

Хиирагия – ванна и место для предварительного мытья

Одеяло с запахом солнца в доме из дерева и бумаги.

С каждым годом все больше людей, которые спят на кровати, но, согласно опросу, проведенному фирмой Nifty в 2013 году, по крайней мере половина японцев спит по старинке, расстелив прямо поверх татами матрас футон. В дневное время футон сворачивают и кладут на специальную полку в стенном шкафу, таким образом высвобождая в комнате дополнительное место. Время от времени футон сушат прямо на солнце в целях дезинфекции, а также для того, чтобы матрас не отсыревал. Если держать футон в чистоте, он очень долго будет оставаться мягким и удобным. Только вот зимой в японской комнате холодно. Приходится класть в футон грелку ютампо, использовать нагреватель или котацу, отогреваться в о-фуро и уже после этого нырять в тёплый футон.

Все готово ко сну: традиционный японский матрас футон

В наши дни, если выбрать для ночлега гостиницу или рёкан в обновленном традиционном доме, как это сейчас модно, то в этом «старом» новом пространстве, созданном с использованием натуральных материалов, можно, наконец, немного отдохнуть от привычной повседневности, да и ваше путешествие получится незабываемым. Обязательно попробуйте познакомиться поближе с этим уникальным миром, сотворенным с помощью мастерства, дошедшего до наших дней из древности. Насладитесь миром дерева и бумаги, миром спокойствия и умиротворения.

Фотография к заголовку: Дневной сон кота на залитой солнечным светом веранде-энгава