Унитазы с тёплой водой меняют стиль жизни

Распространение унитазов нового типа в Японии в корне изменило восприятие туалета как «грязного» места, и сейчас они стали своего рода символом японской чистоплотности. Компания TOTO, которая является самой известной в этой сфере, к июлю 2015 г. всего выпустила уже больше 40 миллионов таких унитазов. Это один из сверхпопулярных товаров, изменивших быт жителей Японии.

Понятие «чистоплотность» относится не только к области гигиены и санитарии, но тесно связано с культурой, социальными ценностями, и наряду с общественным порядком, вежливостью, соблюдением манер является важным фактором в создании позитивного имиджа Японии.

Гигиеничные туалеты с функцией подмывания тёплой водой – один из самых ходовых товаров среди китайских туристов. Это удивляет японцев настолько, что журналистка Накадзима Мэгуми даже исследовала этот вопрос в книге «Чем японские туалеты поражают китайцев? Разгадываем загадку любви к Японии».

Американский прототип 1960-х годов

Прототипом современных унитазов с функцией подмывания послужили система Wash Air Seat, разработанная в 1960-е годы в США для больниц и других заведений социального обеспечения и аналогичные швейцарские товары, которые в Японию импортировали компании, торгующие сантехникой – «TOTO» (современное имя компании образовано из первых слогов старого её названия, «Тоё токи», «Восточная керамика») и LIXIL. Впоследствии обе компании провели собственные исследования и смогли производить эту технику в Японии. Первый унитаз марки Washlet компании «TOTO» поступил в продажу в 1980 году.

Успех пришёл к ним не сразу. Поворотным моментом стал 1982 год, когда популярная актриса в телевизионной рекламе говорила: «Хочу, чтобы подмывал!» Эта рекламная фраза разошлась и принесла общественное признание этому товару.

Забота о потребителе и экологичность

Отправив свои потребности, нажимаете на кнопку, и из дальней стенки унитаза выдвигается патрубок, через который поступает и разбрызгивается вода. Положение патрубка, силу напора и температуру воды и т. п. параметры можно регулировать. Некоторые унитазы имеют режим сушки, обдувая тело тёплым воздухом, избавляются от запахов. Не так давно появились модели, которые моют стенки унитаза и патрубок бактерицидным раствором.

Унитазы Washlet превращают туалет в удобное и приятное личное пространство, и помимо чистоты обладают рядом других достоинств – забота о пользователях проявляется в функции автоматического подъёма и опускания крышки, предусмотрен экологичный режим, экономящий воду, – так с применением различных технологий они эволюционируют с каждым годом. Широко известно, как популярная американская певица Мадонна, приезжавшая в Японию в 2005 году, была поражена тёплыми сиденьями японских унитазов.

Японское общество машиностроителей в 2012 году признало за первой моделью WASHLET-G особую ценность в истории машинных технологий, внеся в список Машинного наследия, в котором числятся другие товары, изменившие японское общество – паромами Аомори-Хакодатэ, синкансэнами серии 0, турникетами компании OMRON.

77% домов в Японии и продажа на экспорт

Согласно данным правительства о распространённости основных товаров длительного пользования на март 2015 года, технологичные туалеты имелись в 77,5% частных домовладений. Их применение не ограничивается жилищами; такие унитазы совершенно обычны в торговых и деловых учреждениях, аэропортах, концертных залах и других общественных местах. Общие продажи Washlet компании TOTO достигли 10 миллионов уже через 18 лет после их появления, в 1998 году, и после того они распространялись всё шире и продавались быстрее, общее количество проданных унитазов сейчас, через 35 лет, достигло 40 миллионов.

За таким распространением этих туалетов стоит не только стремление японцев к чистоте, тут сказалось и обилие водных ресурсов в Японии, позволяющее использовать воду в туалетах. Один Washlet стоит в среднем около 70 тысяч йен и дороже, но есть и модели, которые можно монтировать на унитазах старого типа. Существуют и такие, которые стоят 300 тысяч йен и больше.

Следующей задачей производителей является развитие и расширение зарубежных продаж. Пока что продажи на экспорт составляют всего около 10% внутреннего потребления этих товаров.

Выставка сантехники в международном аэропорту

Главные ворота в Японию, международный аэропорт Нарита с весны 2015 года демонстрирует иностранным гостям уютные интерьеры туалетных комнат, оснащённых последними новинками компании TOTO, в «Галерее TOTO» (на английском языке), расположенной в переходе между Терминалом-2 и дополнительным зданием. Пространство туалетных комнат, над дизайном которых работало архитектурное бюро под руководством Астрид Кляйн (Италия) и и Марка Дитхэма (Великобритания), значительно отличается от привычного и демонстрирует возможное будущее туалетов.

Всего в галерее представлено десять комнат – по четыре мужских и женских, одна предназначенная для кормления грудью, и ещё одна многофункциональная. В них использованы самые передовые технологии, в том числе помогающие устранить запахи. При посещении комнат чувствуется забота о человеке, они служат далеко не только для того, чтобы использовать для естественных нужд, но являются местом, где можно расслабиться и отдохнуть.

В высотном здании «Сибуя хикариэ» в токийском районе Сибуя женские туалеты на каждом этаже сделаны по-разному и пользуются популярностью благодаря необычайно стильному виду. Вероятно, такое стремление к эстетичности туалетных комнат стало возможным благодаря революционным изменениям, которые внесли в нашу жизнь изделия компании «ТОТО».

Фотография к заголовку: Новейшая модель унитаза Washlet компании «TOTO». Отличается тем, что крепится к стене, что упрощает уборку пола комнаты (фотография предоставлена компанией «ТОТО»)

Фотография «Галереи ТОТО» в аэропорту Нарита предоставлена ©DAICI ANO

(Статья на японском языке опубликована 13 октября 2015 г.)