“温水洗净便座”，改变日本人生活方式

“温水洗净便座”在日本的普及，一改人们心中厕所即不清洁的印象，如今它已作为“清洁”的日本社会之象征而为世人熟知。堪称其代表的是TOTO公司生产的“卫洗丽”，截至2015年7月，其上市量已突破4000万，被称为是改变了日本人生活的一大热销产品。

所谓的“清洁感”，不单纯地意味着卫生管理周全，它还关系到文化观念和公德心，与人们称道的日本之长处——“治安好”、“有礼貌”、“守规矩”等，一并成为生活方式中的重要元素。

访日的中国游客“想在日本购买的商品”，首选就是“温水洗净便座”。日本人对此感到吃惊，成为街谈巷议的一大话题，你甚至还可以看到由新闻记者中岛惠撰写出版的《中国人为何痴迷于日本的厕所？解开“特别喜欢日本”之谜》（中公新书La Clef）一书。

原型诞生于上世纪60年代的美国

“温水洗净便座”的原型，是美国开发的用于医院和福利设施的“Wash Air Seat”以及瑞士的产品，最初由日本著名的卫浴陶器厂商“TOTO”（原东洋陶器）和“LIXIL”(原伊奈制陶)进口销售这种产品。其后，这两家公司独自展开研发并成功地实现了产品的国产化。TOTO最早的“卫洗丽”于1980年上市销售。

但是，“卫洗丽”并没有立刻成为畅销产品。转机出现在1982年。公司启用当红女星代言，配上一句“屁股也希望洗一洗！”的广告词在电视上播放并大获成功，一举提升了“卫洗丽”在社会上的认知度。