「溫水清洗馬桶」，改變日本人生活方式

「溫水清洗馬桶」在日本的普及，一改人們心中洗手間即不清潔的印象，如今它已作為「清潔」的日本社會之象徵而為世人熟知。堪稱其代表的是TOTO公司生產的「Washlet」，截至2015年7月，其上市量已突破4,000萬，被稱為是改變了日本人生活的一大熱銷產品。

所謂的「清潔感」，不單純地意味著衛生管理周全，它還關係到文化觀念和公德心，與人們稱道的日本之長處——「治安好」、「有禮貌」、「守規矩」等，一併成為生活方式中的重要元素。

訪日的中國遊客「想在日本購買的商品」，首選就是「溫水清洗馬桶」。日本人對此感到吃驚，成為街談巷議的一大話題，你甚至還可以看到由新聞記者中島惠撰寫出版的《中國人為何痴迷於日本的廁所？解開「特別喜歡日本」之謎》（中公新書La Clef）一書。

原型誕生於上世紀60年代的美國

「溫水清洗馬桶」的原型，是美國開發的用於醫院和福利設施的「Wash Air Seat」以及瑞士的產品，最初由日本著名的衛浴陶器廠商「TOTO」（原東洋陶器）和「LIXIL」（原伊奈製陶）進口銷售這種產品。其後，這兩家公司獨自展開研發並成功地實現了產品的國產化。TOTO最早的「Washlet」於1980年上市銷售。

但是，「Washlet」並沒有立刻成為暢銷產品。轉機出現在1982年。公司啟用當紅女星代言，配上一句「屁股也希望洗一洗！」的廣告詞在電視上播放並大獲成功，一舉提升了「Washlet」在社會上的認知度。