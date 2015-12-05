Традиции ручного изготовления прочной и красивой бумаги васи передаются в Японии из поколения в поколение. В 2014 году после изучения технологии изготовления и процесса передачи профессиональных знаний три вида японской бумаги, изготавливаемые в трех разных префектурах, были внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Прочность и долговечность: традиция ручного изготовления японской бумаги
В начале 1650-х годов, задолго до появления в европейском искусстве такого направления как японизм, известнейший голландский художник Рембрандт делал офорты на японской бумаге васи. Японской бумагой были очарованы Пабло Пикассо и Марк Шагал, без использования японской бумаги вряд ли удалось бы восстановить знаменитые фрески Ватикана.
Бумагу, изготовляемую традиционными японскими методами, называют общим названием васи (японская бумага). Глянцевитая, нежная, она хорошо впитывает влагу, отличается прочностью и долговечностью. Благодаря этим качествам васи применяли не только для письма, но и для изготовления передвижных перегородок сёдзи, светильников и других элементов интерьера, из этой бумаги делали зонты, фонарики для торговых лотков, веера и многое-многое другое. Гравюры укиё-э, получившие распространение в эпоху Эдо (1603-1868), своей популярностью во многом обязаны прочной японской бумаге ручной выделки. А недавно известный дизайнер одежды Миякэ Иссэй разработал особый вид ткани, при изготовлении которой используется японская бумага.
Технология ручного изготовления бумаги была заимствована в Китае вместе с буддизмом. Благодаря великому популяризатору буддизма, принцу Сётоку, эту технологию стали применять по всей Японии. А в эпоху Хэйан (794-1192) был разработан оригинальный японский метод выделки бумаги, получивший название нагасисуки. Основная особенность этого метода заключается в том, что массу древесных волокон, опускают в чан с водой и перетряхивают взад-вперёд на деревянной раме с сеткой. Волокна постепенно оседают на сетке, сцепляясь в лист. Так как волокна ложатся одно на другое вдоль и поперек, бумага получается прочной и долговечной.
В период модернизации была разработана технология машинного изготовления, которая позволяет производить японскую бумагу, более подходящую для печати и письма авторучкой. Но по сравнению с бумагой ручной выделки бумага, изготовленная машиной, менее прочна, и к тому же со временем меняет цвет.
Японская бумага – нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО
Японскую бумагу изготавливают в основном из трех видов натурального сырья: волокон коры бумажной шелковицы кодзо, кустарника мицумата и дерева гампи. Свойства и даже запах бумаги могут различаться в зависимости от того, где и из какого сырья она была сделана. Что касается бумаги, сделанной вручную, то тут даже каждый лист обладает своей неповторимой формой и характером.
В 2014 году ЮНЕСКО внес в список нематериального культурного наследия три вида японской бумаги: сэкисю-банси (префектура Симанэ, ссылка на английском языке); хон-миноси (префектура Гифу, ссылка на английском языке) и хосокава-си (префектура Сайтама). Эти три вида васи изготавливаются из коры так называемой «бумажной шелковицы» – традиционного японского сырья, из длинных волокон которого получается прочная, глянцевитая бумага. Еще одна особенность традиционной японской бумаги состоит в том, что при ее изготовлении не применяются отбеливатели и другие химикаты. Именно поэтому японская бумага не желтеет на солнце, а наоборот, становится всё белее под воздействием ультрафиолетовых лучей. Изучив технологию изготовления бумаги и традиционный процесс передачи профессиональных знаний молодому поколению, эксперты ЮНЕСКО оценили их по достоинству и внесли в список нематериального культурного наследия.
Оригами, оклеивание раздвижных дверей, живопись: бумаге везде найдется применение
Кодзо-си, то есть бумага, изготовленная из кодзо, чаще всего применяется для печати гравюр, оклеивания раздвижных дверей сёдзи и изготовления бумажных украшений, но если эта бумага проходит дополнительную обработку, она может применяться и для других целей. Например, дополнительно уплотненную бумагу из кодзо можно использовать в качестве материала для художественных поделок, а также в производстве книг для изготовления переплетов. Кроме того, именно из кодзо-си делают узорные тиёгами и юдзэнси – бумагу, узоры на которой заимствованы из мира кимоно и печатаются вручную с деревянных досок. Эти два типа бумаги в наши дни очень популярны в качестве упаковочного материала и материала для оригами.
Кроме того, в Японии бумага васи используется также и для изготовления малярного скотча. Только имеется в виду не та клейкая лента из бесцветной бумаги, которой пользуются во время ремонтных работ или на производстве, а дизайнерский многоцветный скотч – его отрезают и вклеивают в ежедневник или наклеивают на календарь, чтобы делать пометки, а еще он отлично подходит для изготовления уникальных авторских открыток. Будучи одной из разновидностей «симпатичных канцтоваров» (каваий бумбогу), малярный скотч из бумаги васи пользуется большим успехом у молодежи. Кстати, теперь его можно купить и за границей, в заморских магазинах он фигурирует под названием Washi Masking Tape.
Ногути Исаму, американский дизайнер японского происхождения, создал более двухсот разных моделей светильников AKARI с абажурами из японской бумаги. Эти светильники – настоящий лонгселлер, и интерес к бумаге васи не иссякает отчасти благодаря им, а также благодаря литографиям известного режиссера Дэвида Линча, автора культового сериала «Твин Пикс» и фильма «Малхолланд драйв».
Традиции изготовления японской бумаги непрерывно передаются из поколения в поколение уже на протяжении более 1200 лет, но если бы не было тех, кто готов и хочет пользоваться этой бумагой, вряд ли бы выделка васи превратилась бы в полноценную промышленную отрасль, которой она является в наши дни. В условиях сокращения рождаемости и старения населения, которые особенно остро ощущаются в периферийных регионах, пример японской бумаги свидетельствует о жизнеспособности традиционных знаний и умений. Именно поэтому ЮНЕСКО и внесло васи в свой список. Преодолев морские просторы, японская бумага покоряет мир.Дополнительная информация по ссылкам:Типы, размеры, стоимость и прочие подробности: Огуни-васи (на японском языке)
Список магазинов бумаги-васи (на английском языке) Морики-васи Хайбара Ракуси-кан Музей бумаги
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