Традиции ручного изготовления прочной и красивой бумаги васи передаются в Японии из поколения в поколение. В 2014 году после изучения технологии изготовления и процесса передачи профессиональных знаний три вида японской бумаги, изготавливаемые в трех разных префектурах, были внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Прочность и долговечность: традиция ручного изготовления японской бумаги

В начале 1650-х годов, задолго до появления в европейском искусстве такого направления как японизм, известнейший голландский художник Рембрандт делал офорты на японской бумаге васи. Японской бумагой были очарованы Пабло Пикассо и Марк Шагал, без использования японской бумаги вряд ли удалось бы восстановить знаменитые фрески Ватикана.

Гравюра укиё-э на японской бумаге: «Красавица» Китагавы Утамаро

Бумагу, изготовляемую традиционными японскими методами, называют общим названием васи (японская бумага). Глянцевитая, нежная, она хорошо впитывает влагу, отличается прочностью и долговечностью. Благодаря этим качествам васи применяли не только для письма, но и для изготовления передвижных перегородок сёдзи, светильников и других элементов интерьера, из этой бумаги делали зонты, фонарики для торговых лотков, веера и многое-многое другое. Гравюры укиё-э, получившие распространение в эпоху Эдо (1603-1868), своей популярностью во многом обязаны прочной японской бумаге ручной выделки. А недавно известный дизайнер одежды Миякэ Иссэй разработал особый вид ткани, при изготовлении которой используется японская бумага.

Технология ручного изготовления бумаги была заимствована в Китае вместе с буддизмом. Благодаря великому популяризатору буддизма, принцу Сётоку, эту технологию стали применять по всей Японии. А в эпоху Хэйан (794-1192) был разработан оригинальный японский метод выделки бумаги, получивший название нагасисуки. Основная особенность этого метода заключается в том, что массу древесных волокон, опускают в чан с водой и перетряхивают взад-вперёд на деревянной раме с сеткой. Волокна постепенно оседают на сетке, сцепляясь в лист. Так как волокна ложатся одно на другое вдоль и поперек, бумага получается прочной и долговечной.

В период модернизации была разработана технология машинного изготовления, которая позволяет производить японскую бумагу, более подходящую для печати и письма авторучкой. Но по сравнению с бумагой ручной выделки бумага, изготовленная машиной, менее прочна, и к тому же со временем меняет цвет.

Японская бумага – нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО

Японскую бумагу изготавливают в основном из трех видов натурального сырья: волокон коры бумажной шелковицы кодзо, кустарника мицумата и дерева гампи. Свойства и даже запах бумаги могут различаться в зависимости от того, где и из какого сырья она была сделана. Что касается бумаги, сделанной вручную, то тут даже каждый лист обладает своей неповторимой формой и характером.

В 2014 году ЮНЕСКО внес в список нематериального культурного наследия три вида японской бумаги: сэкисю-банси (префектура Симанэ, ссылка на английском языке); хон-миноси (префектура Гифу, ссылка на английском языке) и хосокава-си (префектура Сайтама). Эти три вида васи изготавливаются из коры так называемой «бумажной шелковицы» – традиционного японского сырья, из длинных волокон которого получается прочная, глянцевитая бумага. Еще одна особенность традиционной японской бумаги состоит в том, что при ее изготовлении не применяются отбеливатели и другие химикаты. Именно поэтому японская бумага не желтеет на солнце, а наоборот, становится всё белее под воздействием ультрафиолетовых лучей. Изучив технологию изготовления бумаги и традиционный процесс передачи профессиональных знаний молодому поколению, эксперты ЮНЕСКО оценили их по достоинству и внесли в список нематериального культурного наследия.

Бумажная шелковица кодзо (слева), кустарник мицумата (в центре), дерево гампи (справа)

Оригами, оклеивание раздвижных дверей, живопись: бумаге везде найдется применение

Кодзо-си, то есть бумага, изготовленная из кодзо, чаще всего применяется для печати гравюр, оклеивания раздвижных дверей сёдзи и изготовления бумажных украшений, но если эта бумага проходит дополнительную обработку, она может применяться и для других целей. Например, дополнительно уплотненную бумагу из кодзо можно использовать в качестве материала для художественных поделок, а также в производстве книг для изготовления переплетов. Кроме того, именно из кодзо-си делают узорные тиёгами и юдзэнси – бумагу, узоры на которой заимствованы из мира кимоно и печатаются вручную с деревянных досок. Эти два типа бумаги в наши дни очень популярны в качестве упаковочного материала и материала для оригами.

Кроме того, в Японии бумага васи используется также и для изготовления малярного скотча. Только имеется в виду не та клейкая лента из бесцветной бумаги, которой пользуются во время ремонтных работ или на производстве, а дизайнерский многоцветный скотч – его отрезают и вклеивают в ежедневник или наклеивают на календарь, чтобы делать пометки, а еще он отлично подходит для изготовления уникальных авторских открыток. Будучи одной из разновидностей «симпатичных канцтоваров» (каваий бумбогу), малярный скотч из бумаги васи пользуется большим успехом у молодежи. Кстати, теперь его можно купить и за границей, в заморских магазинах он фигурирует под названием Washi Masking Tape.

Светильник AKARI, Ногути Исаму

Ногути Исаму, американский дизайнер японского происхождения, создал более двухсот разных моделей светильников AKARI с абажурами из японской бумаги. Эти светильники – настоящий лонгселлер, и интерес к бумаге васи не иссякает отчасти благодаря им, а также благодаря литографиям известного режиссера Дэвида Линча, автора культового сериала «Твин Пикс» и фильма «Малхолланд драйв».

Традиции изготовления японской бумаги непрерывно передаются из поколения в поколение уже на протяжении более 1200 лет, но если бы не было тех, кто готов и хочет пользоваться этой бумагой, вряд ли бы выделка васи превратилась бы в полноценную промышленную отрасль, которой она является в наши дни. В условиях сокращения рождаемости и старения населения, которые особенно остро ощущаются в периферийных регионах, пример японской бумаги свидетельствует о жизнеспособности традиционных знаний и умений. Именно поэтому ЮНЕСКО и внесло васи в свой список. Преодолев морские просторы, японская бумага покоряет мир.