В традиционном японском доме не было общего отопления, и на протяжении столетий в холодное время года японцы любили погреться у котацу всей семьёй. Комфорт и экономичность котацу привлекают японцев и в наши дни.

Традиционный отопительный прибор — стол с подогревом

Котацу — отопительное приспособление, использовавшееся в Японии с древних времён. Оно представляет собой покрытый одеялом низкий стол, под которым находится источник тепла. В старину использовали жаровню с углями, сейчас же под крышкой стола обычно находится электрический обогреватель. Оно часто упоминается в романе Кавабаты Ясунари «Снежная страна». Иногда под котацу для удобства устраивают выемку, в которую спускают ноги; такая разновидность называется хориготацу — «котацу с выемкой». Котацу без выемки — окиготацу, «поставленное (переносное) котацу». В последнее время встречаются и высокие столы для стульев западного типа, оборудованные обогревателем — дайнингу-котацу, «обеденное котацу», по аналогии с обеденным столом.

Кошка, греющаяся под котацу

При отсутствии других отопительных приборов, которые бы обеспечивали постоянное тепло, котацу и сейчас постоянно используют во многих домах. Зимой всей семьёй устраиваются у котацу, разговаривают, едят, смотрят телевизор, и естественным образом большая часть семейного общения происходит у котацу.

Семья у котацу смотрит телевизор

Кто любит котацу?

Котацу для японцев является своего рода символом домашнего уюта, и некоторые люди настолько свыкаются с приятным теплом котацу, что проводят под ним практически всё своё время, делают все свои дела за ним, отлучаясь разве что в туалет. Таких людей в шутку называют котацумури — от слов катацумури, «улитка», и котацу, то есть «человек, привыкший к котацу, как улитка к раковине».

Многие кошки тоже любят погреться под котацу, что нашло своё отражение в одной детской песне — Нэко ва котацу дэ маруку нару, «Кошка свернулась под котацу».

Упадок производства котацу

И всё же сейчас котацу производят в десять раз меньше, чем 40 лет назад, на пике продаж. Почему котацу всё-таки постепенно исчезает из обихода? Причина заключается в распространении других отопительных устройств — кондиционеров, подогреваемых полов и т. п. В частности, кондиционеры, которые начали широко использоваться с 1970-х годов, сейчас установлены в 90,5% домов.

Однако, котацу выигрывает у других отопительных приборов в экономичности, потребляя лишь половину энергии, необходимой кондиционеру, который обогревает всю комнату. После Великого восточно-японского землетрясения 11 марта 2011 года, которое стало причиной дефицита энергии, экономичность котацу была оценена заново и продажи их увеличились.

Вагон с котацу (©Jiji Press)

Заметив, насколько удобно, уютно и раскрепощённо люди чувствуют себя под котацу, некоторые предприниматели начали оборудовать котацу пивные бары (котацугаадэн), вагоны поездов (котацу-рэсся), прогулочные катера (котацубунэ), которые пользуются большим успехом у посетителей.

Фотографии предоставлены:

Кошка, греющаяся под котацу Matthew McVickar

Семья у котацу смотрит телевизор 克年 三沢