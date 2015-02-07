تعد ”كوتاتسو“ وهي منضدة حرارية دافئة ومريحة، وتستخدم بشكل رئيسي في أيام البرد القارص. تُعتبر ”كوتاتسو“ مكانًا مركزيًا حيث يجتمع أفراد الأسرة لقضاء أوقات دافئة ومريحة سويًا. يتم وضع مصدر الحرارة داخل ”كوتاتسو“، سواء كانت مدفأة تقليدية أو جهاز تدفئة حديث، ويُغطى الجلوس حولها ببطانيات سميكة للمحافظة على الدفء. تلعب ”كوتاتسو“ دورًا هامًا في تعزيز الروابط العائلية وتعزيز الشعور بالانتماء والدفء خلال فصول البرد. يمكن لأفراد الأسرة الجلوس حول ”كوتاتسو“ لتناول الطعام، أو لمشاهدة التلفاز، أو حتى لقضاء وقت ممتع في الحديث وتبادل الحكايات. يُعتبر هذا الجو الدافئ والمريح الذي يوفره ”كوتاتسو“ تجربة فريدة تسهم في خلق ذكريات دافئة ولحظات مميزة لأفراد الأسرة.

جهاز فريد للتدفئة في الأيام الباردة

‏كوتاتسو - 炬燵

‏هي عبارة عن طاولة مع جهاز تدفئة أسفلها ومغطاة ببطانية من الأعلى، تُستخدم في اليابان في أيام الشتاء الباردة حيث تجتمع حولها العائلة لتناول الطعام ومشاهدة التلفاز مع إبقاء أجسادهم دافئة. لقد قيل ”بمجرد أن تتمدد تحت الكوتاتسو فإن مخاوفك تختفي وتصبح مرتاحًا تمامًا“. يمكن تقسيم ”كوتاتسو“ إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

1. هوري غوتاتسو (كوتاتسو غائر): حيث يتم حفر أرض الغرفة ليتمكن الشخص من الجلوس داخل الحفرة وثني الساقين، مما يسمح بتجربة دافئة ومريحة.

2. أوكي غوتاتسو: حيث يوضع ”كوتاتسو“ فوق الأرض دون حفرة، مما يتيح للأفراد الجلوس عليها والاستمتاع بالدفء.

3. داينينغ كوتاتسو (طاولة كوتاتسو): حيث يتم وضع كراسي حول طاولة مجهزة بمدفأة ”كوتاتسو“، مما يجعلها مناسبة لتناول الطعام بشكل مريح في أجواء دافئة.

في الماضي، كان يستخدم ”كوتاتسو“ وعاء يحتوي على فحم حجري كمصدر للحرارة، ولكن في الوقت الحالي يعتمد العديد من الأشخاص على مدفأة كهربائية لتوفير الدفء. تظل ”كوتاتسو“ جزءًا من التراث الثقافي الياباني، وقد تم تحديث تصاميمها لتلبية احتياجات الحياة الحديثة.

قطة داخل كوتاتسو

إن ”كوتاتسو“ يظل وجهة مفضلة في المنازل اليابانية بسبب التدفئة الدائمة التي تقدمها والتي لا تتوفر في أجهزة التدفئة الأخرى. يُشكل جمع العائلة حول ”كوتاتسو“ في فصل الشتاء تجربة دافئة ومميزة، حيث يتم تناول الطعام ومشاهدة التلفاز براحة.

تعكس هذه العادة التقليدية القيم الأسرية والروح الاجتماعية في المجتمع الياباني. يجتمع أفراد العائلة حول ”كوتاتسو“ لقضاء أوقات ممتعة ودافئة معًا، مما يعزز التواصل والتلاحم بين أفراد الأسرة.

وبفضل الراحة التي يوفرها ”كوتاتسو“، يمكن للأفراد الاستمتاع بلحظات هادئة ومريحة خلال فصل الشتاء، ما يجعلها لا تقدم فقط وظيفة تدفئة، ولكن أيضًا تعزز من جودة الحياة والتواصل الأسري.

عائلة تشاهد التلفزيون وقد اجتمعت حول كوتاتسو

مريح ومن المستحيل الابتعاد عنه



”كوتاتسوموري“ هو مصطلح يُستخدم للدلالة على اليابانيين الذين يقضون وقتًا طويلاً بجانب ”كوتاتسو“ خلال فصل الشتاء، وذلك بسبب الراحة والدفء الذي يوفره هذا الجهاز التقليدي. تشير هذه الكلمة المركبة إلى الارتباط القوي والمستمر بين الفرد وجهاز التدفئة ”كوتاتسو“، حيث يكون من الصعب تركه بمجرد دخول المرحاض، وتصبح الشخص ملتصقًا به كأنه جزء لا يتجزأ منه.

هذا التفاعل مع ”كوتاتسو“ يعكس الرغبة اليابانية في الاستمتاع بالدفء والراحة خلال فصل الشتاء، ويظهر كيف يمكن أن يكون ”كوتاتسو“ أكثر من مجرد جهاز تدفئة بل جزءًا من تجربة حياة يومية مرتبطة بالراحة والتقاليد الثقافية.

تغير العادات

يظهر أن إنتاج ”كوتاتسو“ قد شهد انخفاضًا حادًا بنسبة 10٪ في الوقت الحالي مقارنة بأوج إنتاجه قبل أكثر من أربعين عامًا. يُعزى هذا الانخفاض إلى تبني تقنيات التدفئة البديلة، مثل أرضيات المنزل المدفئة ومكيفات الهواء، حيث انتشرت بشكل واسع منذ فترة السبعينات، ووصلت نسبة البيوت التي تمتلك مكيفات هواء إلى 90.5٪.

مع ذلك، يظل ”كوتاتسو“ خيارًا أكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة، حيث تصل نسبة الاستهلاك إلى نصف تقريبًا مقارنة بمكيف الهواء لتدفئة غرفة كاملة. بدأ الاهتمام بفوائد توفير الطاقة في الزيادة بعد الزلزال الكبير في شرق اليابان في مارس/آذار 2011، مما أدى إلى تحسين مبيعات ”كوتاتسو“ نتيجة للتركيز المتزايد على الاستدامة وتقليل الاعتماد على الطاقة.

قطار كوتاتسو (جيجي برس)

إلى جانب ذلك، أدرك الناس من جديد الشعور بالحميمية الذي يتولد من خلال الاجتماع حول ”كوتاتسو“. بدأت فكرة ”حدائق الكوتاتسو“ في الظهور، حيث يقوم الناس بشرب البيرة حول ”كوتاتسو“. وكان هناك مفهوم جديد يُطلق عليه ”قطار كوتاتسو“، حيث تم استبدال مقاعد القطار بـ ”كوتاتسو“. وظهرت فكرة ”مركب كوتاتسو“ للاستمتاع بالجولات النهرية مع وجود ”كوتاتسو“ على متن القارب. وقد شهدت هذه الأفكار الجديدة اهتمامًا كبيرًا مؤخرًا، حيث توجه العديد من الأشخاص لحجز مواقع في هذه الأماكن للاستمتاع بتجارب ”كوتاتسو“ المبتكرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الصور القطة داخل كوتاتسو: ماثيو ماكفيكار الأسرة : كاتسوتوشي ميساوا)