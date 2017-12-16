“被炉”温暖舒适，冬日里日本人围坐其中，尽享全家团圆的乐趣。

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日本传统的取暖设备

被炉是日本传统的取暖用具，桌下安装取暖器，周围用大被褥围起，里面便形成一个温暖的空间。被炉有三种类。一种是矮桌下有坑的，腿可伸下去犹如坐在凳子上一样；另一种是矮桌直接放在地板上的；第三种属于比较新式的，是把西式餐桌和被炉结合起来使用的餐桌式被炉。旧时被炉使用木炭、蜂窝煤或煤球发热，现在几乎都用电热取暖器。

被炉中的猫咪

相比其他取暖设备，被炉具有加热后保持恒温这一特点，因而至今仍受到很多家庭的喜爱。冬天一家人围坐在被炉里，一起吃桔子、吃火锅、看电视，被炉在全家团聚中扮演了不可或缺的角色。

围坐在被炉里看电视的一家人

“蜗居”被炉族

日本人对被炉取暖喜爱无比，最具象征性的就是“蜗居”被炉族的存在。

所谓“蜗居被炉族”，是指这样一种人，他们因为喜欢被炉带来的温暖舒适感，于是日常生活中除了上厕所以外，尽可能窝在里面不出来，犹如壳中的蜗牛一样，被炉已好似他们身体的一部分。怕冷的猫也非常喜欢被炉，有首童谣唱道：“猫咪蜷缩在被炉里……”。

被炉使用的鼎盛期是四十年前

但是，被炉的生产量和四十年前的高峰期相比，已经急剧减少到十分之一以下。个中原因，是空调和公寓等的地暖设备的普及。特别是上世纪七十年代以后，空调开始在日本全国迅速普及，现在已有90.5%的家庭都使用空调。

不过，和让整个房间变暖的空调相比，被炉所消耗的电力大约只有它的一半。2011年3月发生东日本大地震以后，人们的节电意识提高，被炉的优点重新得到认识，销售量也在逐步回升。

被炉电车 提供：时事社

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围炉而坐，亲近感油然而生——看中被炉的这种特点，商机也应运而生，出现了诸如围着被炉喝啤酒的“露天被炉啤酒店”、列车车厢中以被炉来代替座席的“被炉电车”以及被炉观光游船等服务，预约顾客蜂拥而来，大受欢迎。