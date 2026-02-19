Реконструированная главная башня разрушенного атомной бомбардировкой замка Хиросима будет закрыта в марте

Новости

Хиросима, 18 февраля (Jiji Press). Главная башня замка Хиросима будет закрыта 22 марта в связи с ветхостью, после чего посетители не смогут попасть внутрь здания после того, как оно было разрушено в результате атомной бомбардировки США в 1945 году и восстановлено как символ реконструкции этого города на западе Японии.

Внешний вид замковой башни, расположенной на территории руин замка Хиросима, являющегося национальным историческим памятником, будет сохранён и после закрытия, но внутренние выставочные залы пятиэтажного здания больше не будут открыты для публики.

Многие надеются, что главная башня будет восстановлена ​​в виде деревянной конструкции. Городские власти Хиросимы рассматривают вопрос о целесообразности такого решения.

Феодальный правитель-даймё Мори Тэрумото начал строительство замка Хиросима в 1589 году. В 1931 году главная башня была объявлена национальным достоянием, но когда в августе 1945 года, в последние дни Второй мировой войны, была сброшена атомная бомба, башня, расположенная примерно в километре от эпицентра, рухнула.

После войны, в 1958 году, после постройки временной деревянной башни была создана нынешняя башня третьего поколения из железобетона.

