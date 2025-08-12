Музей Хиросимы продолжает получать артефакты, связанные с атомной бомбардировкой

Новости

Хиросима, 8 августа (Jiji Press). Мемориальный музей мира в Хиросиме продолжает получать постоянный поток пожертвований, связанных с атомной бомбардировкой: каждый год семьи и выжившие жертвы передают около 50 артефактов, стремясь сохранить воспоминания о взрыве августа 1945 года.

Дарители часто делятся личными мотивами, передавая такие предметы в музей. «Я хочу оставить доказательство того, что покойный когда-то действительно жил», – пояснил один из них, а другой выразил надежду, что пожертвования послужат «общей памяти человечества».

Сотрудники музея тщательно документируют эти истории вместе с каждым артефактом, включая как сами предметы, так и их истории в выставки и связанные с ними программы.

В этом году, когда Япония отмечает 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны, сохранение подобных свидетельств становится всё более актуальным. С каждым годом остаётся всё меньше переживших атомную бомбардировку хибакуся, которые могут поделиться своими историями из первых рук. Поэтому пожертвованные материалы приобретают всё большую значимость для передачи знаний о разрушительных последствиях бомбардировки и человеческих историй тех, кто её пережил.

В июне 66-летний житель Хиросимы Хосокава Ё передал музею около 40 предметов, принадлежавших его тёте, включая личный дневник. Его тёте было всего 13 лет, когда она погибла во время атомной бомбардировки.

