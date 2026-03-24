Такаити заявила, что передала поддержку лидерству США, разъяснив слова о «только Дональде»
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 23 марта 2026 года (Jiji Press) – Премьер-министр Японии Такаити Санаэ заявила на пленарном заседании палаты советников, что на японско-американском саммите она лично передала президенту США Дональду Трампу поддержку Токио лидерства США на мировой арене.
Ранее на саммите в Белом доме, состоявшемся 19 марта, Такаити сказала Трампу: «Только Дональд способен принести мир и процветание всему миру». Комментируя эти слова 23 марта, премьер-министр пояснила: «Я непосредственно передала, что считаю важным, чтобы Соединённые Штаты демонстрировали лидерство и играли конструктивную роль в достижении мира и процветания международного сообщества, и что Япония это поддерживает».
Её заявление стало ответом на критику Сиба Синъити из оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии, назвавшего слова премьера на саммите «вызывающими серьёзное недоумение». Такаити также добавила, что «также передала, что Япония поддерживает выполнение США этой роли в рамках международного взаимодействия».
Говоря о безопасности судоходства в Ормузском проливе, премьер-министр сообщила, что Трамп обратился с призывом к ряду стран внести вклад, однако отказалась прямо отвечать на вопрос о том, было ли ей прямо предложено направить туда подразделения Сил самообороны: «Воздержусь от комментариев относительно деталей». При этом она отметила, что подробно разъяснила, что возможно, а что невозможно в рамках японского законодательства.
Касаясь проблематики, связанной с Китаем, Такаити подчеркнула, что на саммите «было подтверждено намерение поддерживать тесное японско-американское взаимодействие». Относительно того, что формулировка «против изменения статус-кво в Тайваньском проливе силой или принуждением» фигурирует лишь в американском коммюнике, а не в совместных документах, премьер-министр ограничилась следующим: «Это документ, выпущенный американской стороной самостоятельно. Понимаю его как отражение американского видения — в том числе содержания переговоров на саммите».
Ответы были даны на вопросы Сиба Синъити и Эхара Кумико из Партии народного демократизма.
На вопрос Суги Хисатакэ из Партии Комэйто о мерах по обеспечению энергоснабжения в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке Такаити назвала альтернативные источники закупок сырой нефти и нефтепродуктов — США, Центральную Азию, Южную Америку, Канаду и Сингапур, — указав, что Министерство экономики, торговли и промышленности совместно с частными предприятиями ведёт соответствующую работу.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
США Такаити Санаэ Jiji Press Дональд Трамп Тайваньский пролив Ормузский пролив Силы самообороны