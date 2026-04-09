Северная Корея дважды запустила баллистические ракеты

Новости

Сеул/Токио, 8 апреля (Jiji Press). Северная Корея дважды, утром и днём, запускала баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря из района Вонсан в восточной провинции Канвон, сообщило Объединённое командование штабов Южной Кореи.

По данным южнокорейских военных и Министерства обороны Японии, Северная Корея выпустила несколько ракет около 8:50 утра. Предполагается, что они пролетели около 240 километров. Одна ракета была запущена около 14:20, пролетела более 700 км и достигла максимальной высоты около 60 км.

Предполагается, что все ракеты упали в воды за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Сообщений о повреждениях самолётов или кораблей не поступало. Возможно, ракета, выпущенная днем, двигалась по нерегулярной траектории, что осложнило операции по перехвату.

Глава правительства Японии Кихара Минору заявил на пресс-конференции в среду, что Япония выразила решительный протест Северной Корее через посольства в Пекине.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

