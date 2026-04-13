Правительство Японии утвердило программу поддержки «поколения ледникового периода занятости»

Токио, 10 апреля (Jiji Press) – Правительство Японии 10 апреля утвердило программу поддержки так называемого «поколения ледникового периода занятости» — людей, столкнувшихся с трудностями при трудоустройстве после окончания учёбы в период экономического спада, последовавшего за крахом экономического «мыльного пузыря» в начале 1990-х годов. Программа будет реализовываться в течение трёх лет — до конца финансового 2028 года — и предусматривает меры по улучшению условий труда и обеспечению жильём с учётом старения этого поколения. Ход её реализации будет ежегодно проверяться, а при необходимости меры поддержки будут пересматриваться.

Решение было принято в тот же день на заседании профильных министров, проведённом в письменной форме. В рамках программы через государственные службы занятости «Хэлло Уорк», действующие по всей стране, будет предоставляться информация о возможностях смены работы, ведущей к росту заработной платы, а также создаваться условия для переобучения (рескиллинга) посредством субсидий местным органам власти. С учётом старения представителей «поколения ледникового периода» правительство также намерено содействовать предоставлению жилья с низкой арендной платой и обеспечению возможностей для трудоустройства после достижения 65-летнего возраста.

Ход реализации программы будет ежегодно рассматриваться на совещаниях с участием представителей местных органов власти, работодателей, профсоюзов и экспертного сообщества. Для более широкого информирования граждан о доступных мерах поддержки также планируется активизировать информационно-разъяснительную работу.

Программа разработана на основе «базовой концепции» поддержки, утверждённой в июне 2025 года.

