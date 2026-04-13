Правительство Японии утвердило программу поддержки «поколения ледникового периода занятости»
Токио, 10 апреля (Jiji Press) – Правительство Японии 10 апреля утвердило программу поддержки так называемого «поколения ледникового периода занятости» — людей, столкнувшихся с трудностями при трудоустройстве после окончания учёбы в период экономического спада, последовавшего за крахом экономического «мыльного пузыря» в начале 1990-х годов. Программа будет реализовываться в течение трёх лет — до конца финансового 2028 года — и предусматривает меры по улучшению условий труда и обеспечению жильём с учётом старения этого поколения. Ход её реализации будет ежегодно проверяться, а при необходимости меры поддержки будут пересматриваться.
Решение было принято в тот же день на заседании профильных министров, проведённом в письменной форме. В рамках программы через государственные службы занятости «Хэлло Уорк», действующие по всей стране, будет предоставляться информация о возможностях смены работы, ведущей к росту заработной платы, а также создаваться условия для переобучения (рескиллинга) посредством субсидий местным органам власти. С учётом старения представителей «поколения ледникового периода» правительство также намерено содействовать предоставлению жилья с низкой арендной платой и обеспечению возможностей для трудоустройства после достижения 65-летнего возраста.
Ход реализации программы будет ежегодно рассматриваться на совещаниях с участием представителей местных органов власти, работодателей, профсоюзов и экспертного сообщества. Для более широкого информирования граждан о доступных мерах поддержки также планируется активизировать информационно-разъяснительную работу.
Программа разработана на основе «базовой концепции» поддержки, утверждённой в июне 2025 года.
Статьи по теме
- От сверхвысокого роста через «ледниковый период трудоустройства» к нехватке рабочих рук… Что изменилось для молодежи в плане перехода от учебы к трудовой деятельности?
- Пенсионный кризис выпускников «потерянных десятилетий» в Японии
- Пенсии поколения «ледникового периода трудоустройства» – очередной повод для тревоги
- Правда и домыслы о противостоянии поколений: размышления о социальном обеспечении в сверхпожилом обществе
- Своими силами уже не выбраться: «андеркласс» по-японски
- Отсутствие постоянной работы, жилья и перспектив в старости – проблемы одиноких женщин среднего и старшего возраста
