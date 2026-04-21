Япония внедрит пересмотренную специальную систему оповещения о тепловом ударе

Токио, 20 апреля (Jiji Press). 22 апреля в Японии будет введена пересмотренная специальная система оповещения о тепловом ударе в связи с потенциально опасными условиями жары. Её действие продлится до 21 октября.

Специальное предупреждение о тепловом ударе, которое не выпускалось с момента введения первоначальной системы в 2024 финансовом году, объявляется на уровне префектур при прогнозировании беспрецедентной жары. Пересмотренная система исключает из целевой зоны 24 точки наблюдения, расположенные преимущественно на больших высотах, в 13 префектурах, где индекс теплового стресса значительно отличался от индекса в столице префектуры за последние пять лет, с целью предоставления информации, более точно отражающей фактические условия. К таким точкам относятся Каруидзава в префектуре Нагано и Окуникко в префектуре Тотиги, обе расположенные на больших высотах.

Министерство здравоохранения выпустит специальное предупреждение около 14:00 накануне, если прогнозируемый индекс теплового стресса по показателю влажного термометра (WBGT), рассчитываемому на основе температуры, влажности и других факторов, достигнет 35 или выше во всех пунктах наблюдения в префектуре. Специальное предупреждение о тепловом ударе на один уровень выше, чем предупреждение о тепловом ударе по шкале профилактики теплового удара, разработанной министерством. Оно предусматривает отмену или перенос школьных и других мероприятий в зависимости от риска серьезного вреда для здоровья.

Предупреждение о тепловом ударе будет объявляться, когда ожидается, что индекс WBGT достигнет 33 или выше хотя бы в одной точке наблюдения в каждом из 58 прогнозных районов страны. Населению настоятельно рекомендуется часто пить воду и использовать кондиционеры. Частота объявления этого предупреждения увеличивается, достигнув рекордного уровня в 1749 раз в 2025 финансовом году.

Согласно предварительным данным министерства здравоохранения, в период с мая по сентябрь 2025 года в стране от теплового удара умер 1521 человек. Поскольку пожилые люди подвержены высокому риску теплового удара, правительство намерено усилить меры противодействия, в том числе путём содействия визитам уполномоченных по вопросам социального обеспечения на дом к пожилым людям.

