Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря
Сеул/Токио, 19 апреля (Jiji Press). По данным южнокорейских военных, около 6:10 утра 19 апреля Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря из района Синпо на востоке страны.
Предполагается, что ракеты пролетели около 140 километров.
По оценкам Министерства обороны Японии, ракеты упали в районы у восточного побережья Корейского полуострова. Ни одна из ракет не достигла исключительной экономической зоны Японии, сообщили представители министерства.
В Синпо находится база разработки подводных лодок Северной Кореи. По сообщениям южнокорейских СМИ, южнокорейские военные анализируют обстрел и подозревают, что снаряды могли быть баллистическими ракетами подводного базирования.
Премьер-министр Японии Такаити Санаэ призвала соответствующие правительственные ведомства и министерства собрать информацию о запуске и оперативно предоставить ее общественности.
Статьи по теме
- Япония выразила России обеспокоенность по поводу сближения с Северной Кореей
- Япония выражает серьёзную обеспокоенность по поводу нового договора между Россией и Северной Кореей
- Быстрое сближение России и Северной Кореи в военной сфере: какова будет реакция Китая?
- Северная Корея и ее пособники: растущая угроза
- Угроза гиперзвуковых ракет всё ближе: возможен ли в нынешней ситуации их перехват?