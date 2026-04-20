Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

Сеул/Токио, 19 апреля (Jiji Press). По данным южнокорейских военных, около 6:10 утра 19 апреля Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря из района Синпо на востоке страны.

Предполагается, что ракеты пролетели около 140 километров.

По оценкам Министерства обороны Японии, ракеты упали в районы у восточного побережья Корейского полуострова. Ни одна из ракет не достигла исключительной экономической зоны Японии, сообщили представители министерства.

В Синпо находится база разработки подводных лодок Северной Кореи. По сообщениям южнокорейских СМИ, южнокорейские военные анализируют обстрел и подозревают, что снаряды могли быть баллистическими ракетами подводного базирования.

Премьер-министр Японии Такаити Санаэ призвала соответствующие правительственные ведомства и министерства собрать информацию о запуске и оперативно предоставить ее общественности.

