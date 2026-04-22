Правила Японской полицейской академии будут упрощены
Токио, 20 апреля (Jiji Press). Национальное полицейское управление Японии разработало пакет экстренных мер для решения продолжающегося кризиса в сфере набора кадров, включая смягчение строгих правил для студентов полицейских академий по всей стране.
Национальная полицейская академия в настоящее время просит все префектурные полицейские управления оперативно пересмотреть ограничения, касающиеся, среди прочего, использования смартфонов студентами академии, причёсок, прогулок и ночёвок, чтобы привлечь больше кандидатов в соответствии с планами, которые должны быть более подробно уточнены позже в этом году.
Ведомствам также оказывается давление с целью содействия проведению совместных занятий по обучению реагированию на преступления, совершаемые за пределами префектур, такие как телефонное мошенничество и кибератаки, улучшения условий жизни учащихся путем укрепления и ремонта зданий полицейских школ, а также рассмотрения вопроса о сокращении периода от поступления в академию до окончания обучения.
Поскольку требования к месту жительства и связанные с ними вопросы создают значительные трудности для сотрудников, Национальная администрация обороны пересмотрит объём и количество необходимого персонала для реагирования на чрезвычайные ситуации, улучшит условия проживания для них и компенсирует им расходы на переезд.
В качестве мер по реформированию полицейских экзаменов ведомство планирует внедрить тесты на профессиональную пригодность и другие методы, уже используемые частными компаниями. Также планируется проводить экзамены раньше и чаще, чем сейчас, и нанимать сотрудников среднего звена, в зависимости от их опыта и послужного списка на должности, более высокие, чем у рядовых офицеров.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
