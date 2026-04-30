Стартап с поддержкой компании Toyota начал испытательные полеты «летающего автомобиля» в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 27 апреля (Jiji Press). Американский стартап Joby Aviation Inc., поддерживаемый японским автопроизводителем Toyota Motor Corp., сообщил, что начал демонстрационные полеты своих так называемых «летающих автомобилей» в Нью-Йорке.

Электрический летательный аппарат с вертикальным взлётом и посадкой (eVTOL) совершил полет между международным аэропортом имени Джона Ф. Кеннеди и Манхэттеном.

Компания Toyota инвестировала в этот стартап 894 миллиона долларов и принимала участие в его проектировании и разработке технологий электрификации.

По сообщениям американских СМИ, компания Joby Aviation на этой неделе проведет испытательные полеты летающего автомобиля по существующим вертолётным маршрутам города, перевозя на борту только пилотов, без пассажиров.

Стартап заявил, что планирует начать пассажирские полёты на летательных аппаратах eVTOL в Нью-Йорке, Техасе и других штатах уже во второй половине этого года.

