США уведомили Японию о задержках поставок ракет «Томагавк»: FT

Вашингтон, 23 мая (Jiji Press). Министр обороны США Пит Хегсет в телефонном разговоре с министром обороны Японии Коидзуми Синдзиро в начале этого месяца сообщил о задержках в поставке японской стороне крылатых ракет «Томагавк» американского производства, сообщила газета Financial Times.

Правительство Японии подписало контракт с правительством США на приобретение до 400 ракет «Томагавк» в период с 2025 по 2027 финансовый год.

«Вашингтон предупреждал, что задержки могут продлить текущий график поставок на целых два года», – сообщила британская газета в своём онлайн-издании, цитируя источник, знакомый с ситуацией.

Согласно докладу, американские военные израсходовали большое количество ракет в ходе своей военной операции против Ирана.

В аналитическом отчёте, опубликованном в апреле американским аналитическим центром «Центр стратегических и международных исследований», подсчитано, что американские военные выпустили по Ирану более 1000, или около 30%, из своего арсенала, насчитывающего примерно 3100 ракет «Томагавк».

