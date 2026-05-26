США уведомили Японию о задержках поставок ракет «Томагавк»: FT
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Вашингтон, 23 мая (Jiji Press). Министр обороны США Пит Хегсет в телефонном разговоре с министром обороны Японии Коидзуми Синдзиро в начале этого месяца сообщил о задержках в поставке японской стороне крылатых ракет «Томагавк» американского производства, сообщила газета Financial Times.
Правительство Японии подписало контракт с правительством США на приобретение до 400 ракет «Томагавк» в период с 2025 по 2027 финансовый год.
«Вашингтон предупреждал, что задержки могут продлить текущий график поставок на целых два года», – сообщила британская газета в своём онлайн-издании, цитируя источник, знакомый с ситуацией.
Согласно докладу, американские военные израсходовали большое количество ракет в ходе своей военной операции против Ирана.
В аналитическом отчёте, опубликованном в апреле американским аналитическим центром «Центр стратегических и международных исследований», подсчитано, что американские военные выпустили по Ирану более 1000, или около 30%, из своего арсенала, насчитывающего примерно 3100 ракет «Томагавк».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Япония выразила России обеспокоенность по поводу сближения с Северной Кореей
- Япония выражает серьёзную обеспокоенность по поводу нового договора между Россией и Северной Кореей
- Быстрое сближение России и Северной Кореи в военной сфере: какова будет реакция Китая?
- Северная Корея и ее пособники: растущая угроза
- Угроза гиперзвуковых ракет всё ближе: возможен ли в нынешней ситуации их перехват?