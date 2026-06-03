[Видео] Ковёр из маков на фоне заснеженной горы Дзао

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Примерно 1,3 миллиона маков Ширли расцвели в национальном парке Митинокю мори-но Кохан в городе Кавасаки, префектура Мияги. Красные и розовые цветы выглядят как огромный цветочный ковёр, и посетители могут любоваться их видом на фоне заснеженного горного хребта Дзао (съёмка 1 июня, видеоцентр Jiji Press) [Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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