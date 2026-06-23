Министр иностранных дел Японии совершает визит в Украину

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Токио, 23 июня (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Кунимицу Аяно находится с визитом в Украине, сообщило министерство иностранных дел.

Кунимицу стала первой из руководителей правительственных ведомств Японии –министров, государственных министров и заместителей министров парламента, – кто посетил Украину с тех пор, как премьер-министр Такаити Санаэ вступила в должность в октябре прошлого года.

Ожидается, что Кунимицу встретится с представителями украинского правительства, включая министра иностранных дел Андрея Сибигу, и подтвердит непоколебимую поддержку Японии их стране.

В ходе переговоров с Сибигой Кунимицу представит план по сохранению санкций, введенных её страной против России за продолжающуюся агрессию.

Ожидается, что обе стороны подтвердят сотрудничество в целях скорейшего достижения справедливого и прочного мира, а также обсудят поддержку реконструкции и восстановления Украины.

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