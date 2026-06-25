Губернатор Сидзуоки одобрит строительство линии магнитолевитационного поезда

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Сидзуока, 24 июня (Jiji Press). Губернатор Сидзуоки Судзуки Ясутомо планирует одобрить строительство местного участка запланированной высокоскоростной линии магнитолевитационного поезда Тюо синкансэн, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По словам источников, Судзуки планирует объявить об одобрении на заседании префектурного собрания 7 июля.

Перед своим заявлением губернатор встретится 1 июля с Нивой Сюнсукэ, президентом Центральной японской железнодорожной компании (JR Tokai), которая планирует построить линию магнитолевитационных поездов.

Компания JR Tokai планирует построить линию протяжённостью 286 километров, которая соединит Синагаву (Токио) и Нагою (город в центральной Японии). Только 8,9-километровый участок в Сидзуоке, который пройдет под землёй под горами города Сидзуока, ещё не был одобрен местными властями.

Компания планирует начать строительство этого участка в этом году, но открытие линии Синагава-Нагоя маловероятно, по крайней мере, до 2036 года.

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