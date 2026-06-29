Япония стремится сократить ежегодное число смертей от теплового удара до уровня ниже 1000
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Токио, 27 июня (Jiji Press). Правительство Японии планирует поставить цель снизить ежегодное число смертей от теплового удара до уровня ниже 1000 в рамках пересмотра своего текущего плана действий.
По данным источников, знакомых с ситуацией, в течение пяти лет до 2024 года в среднем ежегодно умирало более 1500 человек в условиях рекордных волн жары, поэтому правительство в пересмотренной программе заявит о своём намерении достичь новой цели «как можно скорее».
Ожидается, что текущий план будет обновлен к концу 2026 финансового года на основе обсуждений в Центральном экологическом совете, который консультирует министра окружающей среды.
За пять лет до 2022 года от теплового удара в среднем умирало около 1300 человек, а текущий план предусматривает среднесрочную цель – сократить это ежегодное число вдвое к 2030 году.
Новый план, напротив, будет отдавать приоритет снижению ежегодного числа погибших до уровня ниже 1000 человек в кратчайшие сроки, поскольку число смертельных случаев продолжает расти и достигло рекордного уровня в 2160 человек в 2024 году, сообщили источники.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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