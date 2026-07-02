Япония пообещала продолжать поддержку Украины

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Токио, 1 июля (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу встретился в Токио со своим украинским коллегой Андреем Сибигой, подтвердив неизменную поддержку Японией Украины в условиях российского вторжения.

«Япония продолжит поддерживать установление прочного мира в Украине в сотрудничестве с международным сообществом, сохраняя при этом санкции против России», – заявил Мотэги на совместной пресс-конференции после встречи.

Сибига выразил глубокую благодарность за поддержку со стороны правительства и народа Японии.

Оба министра подписали совместный документ о помощи Украине в развитии человеческих ресурсов.

Украинский министр совершил свой первый визит в Японию с августа прошлого года. В июне он встретился в Украине с Кунимицу Аяно, заместителем министра иностранных дел Японии.

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