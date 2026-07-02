Япония пообещала продолжать поддержку Украины
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 1 июля (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу встретился в Токио со своим украинским коллегой Андреем Сибигой, подтвердив неизменную поддержку Японией Украины в условиях российского вторжения.
«Япония продолжит поддерживать установление прочного мира в Украине в сотрудничестве с международным сообществом, сохраняя при этом санкции против России», – заявил Мотэги на совместной пресс-конференции после встречи.
Сибига выразил глубокую благодарность за поддержку со стороны правительства и народа Японии.
Оба министра подписали совместный документ о помощи Украине в развитии человеческих ресурсов.
Украинский министр совершил свой первый визит в Японию с августа прошлого года. В июне он встретился в Украине с Кунимицу Аяно, заместителем министра иностранных дел Японии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Япония направит четырёх военнослужащих Сил самообороны в миссию НАТО по Украине
- Уроки российского вторжения в Украину: необходимость тихоокеанского варианта НАТО
- Япония, европейские и другие страны подтверждают сотрудничество в области безопасности
- Как подготовить Японию к непосредственной угрозе кризиса при чрезвычайной ситуации с Тайванем?
- Усиление противоречий между США и Европой: все ближе к историческому развороту европейской оборонной политики