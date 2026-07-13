Украина рассматривает возможность сотрудничества с японской компанией для производства ракет Patriot
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Токио, 10 июля (Jiji Press). Президент Украины Владимир Зеленский выразил заинтересованность в сотрудничестве с японской компанией Mitsubishi Heavy Industries Ltd. в производстве разработанных в США зенитных ракет Patriot, сообщают украинские СМИ.
Его заявления прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп дал понять, что его страна предоставит Украине лицензию на производство ракет Patriot.
Компания Mitsubishi Heavy – одна из немногих компаний, имеющих лицензию на производство этих ракет.
9 июля, выступая перед журналистами, Зеленский высоко оценил производственные возможности японского производителя по выпуску ракет, отметив, что надеется приветствовать компанию в качестве партнёра и обменяться опытом.
На встрече с Зеленским 8 июля, состоявшейся на полях саммита НАТО в Турции, Трамп заявил о своём намерении предоставить Украине лицензию на производство ракет Patriot.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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