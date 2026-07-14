В Японии распространяется инициатива «Зелёный занавес»
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Токио, 13 июля (Jiji Press). В преддверии лета в Японии привлекает внимание инициатива по выращиванию вьющихся растений, таких как горькая дыня и ипомея, для достижения охлаждающего эффекта без использования электроэнергии.
Некоммерческая организация Midori no Curtain Oendan из района Итабаси в Токио продвигает инициативу «зелёного занавеса» в сфере временного жилья для людей, пострадавших от стихийных бедствий.
Зелёные завесы охлаждают затенённые лианами участки, используя растительный механизм поглощения воды корнями и её высвобождения в виде влаги с обратной стороны листьев.
Компания по развитию недвижимости, участвующая в этой инициативе, измерила воздействие механизма в солнечный августовский день и обнаружила, что температура на балконе квартиры, подверженном прямым солнечным лучам, вскоре после полудня превысила 50 градусов Цельсия, в то время как в затенённой зелёными насаждениями зоне она составляла 32-38 градусов.
По словам 58-летнего Судзуки Юдзи, председателя компании и главы некоммерческой организации, в 2003 году ученики начальной школы в районе Итабаси начали выращивать вьющиеся растения для создания зеленых занавесей, и компания по недвижимости поддержала их усилия. Позже это движение распространилось в рамках экологического образования, что привело к созданию некоммерческой организации в 2007 году.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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