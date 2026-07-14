Исследование показало, что количество опасных дней с высокой влажностью и жарой во всём мире увеличилось более чем вдвое

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Нью-Йорк, 13 июля (Jiji Press). Согласно недавнему анализу американского исследовательского института Climate Central, среднее ежегодное количество опасных дней с высокой влажностью и жарой в разных регионах мира за последние 50 лет увеличилось более чем вдвое – с 10 до 23, главным образом из-за антропогенного изменения климата.

В Японии количество опасных дней с высокой влажностью и повышенной температурой, которые увеличивают риск таких проблем со здоровьем, как тепловой удар, выросло с 17 до 40 в год.

В своём анализе институт определяет опасные дни влажной жары как дни, когда суточная максимальная температура по влажному термометру, отражающая как температуру, так и влажность, достигает 25 градусов Цельсия или выше. Это эквивалентно температуре 25 градусов при 100% влажности.

Аналогичная ситуация может возникнуть и при температуре 35 градусов, а влажности 44%, поскольку для достижения той же температуры по влажному термометру при более высоких температурах требуется меньшая влажность.

В исследовании сравнивалось среднегодовое количество таких дней, зафиксированное в 1970-х годах, с аналогичным показателем за 10-летний период до 2025 года.

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