Япония усилит меры защиты от теплового удара и переохлаждения для эвакуированных при стихийных бедствиях
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Токио, 14 июля (Jiji Press). В соответствии с пересмотренным 14 июля базовым планом управления чрезвычайными ситуациями, Япония усилит меры защиты от теплового удара и переохлаждения в центрах эвакуации при стихийных бедствиях.
Пересмотренный план, являющийся краеугольным камнем мер реагирования на стихийные бедствия, принимаемых центральными и местными органами власти, предусматривает такие меры после того, как жителям многих районов Японии пришлось провести долгие часы в эвакуационных центрах из-за предупреждений и рекомендаций о цунами после мощного землетрясения у берегов Камчатского полуострова в России в июле прошлого года.
По данным Кабинета министров, для полной отмены предупреждений и рекомендаций о цунами потребовалось около 32 часов. Длительная эвакуация летом привела к тому, что некоторые эвакуированные были госпитализированы с подозрением на тепловой удар.
Центральный совет по управлению стихийными бедствиями при правительстве страны, возглавляемый премьер-министром Такаити Санаэ, принял решение пересмотреть базовый план, призвав местные органы власти создать запасы таких предметов, как питьевая вода, средства защиты от холода и палатки для защиты от солнца в специально отведённых местах эвакуации, чтобы уберечь эвакуируемых от теплового удара и переохлаждения.
Пересмотренный план предусматривает установку спутниковых телефонов и камер видеонаблюдения в местах эвакуации, чтобы в случае стихийного бедствия можно было оперативно установить местонахождение эвакуированных.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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