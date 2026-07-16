Премьер-министр Такаити ожидает, что переговоры о снижении налогов завершатся к началу августа

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Токио, 15 июля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ заявила, что она хочет, чтобы межпартийный Национальный совет по социальному обеспечению пришёл к соглашению по планируемому снижению налога на продукты питания к началу августа, чтобы соответствующий законопроект можно было представить на возможное внеочередное заседание парламента осенью.

В ходе вторых парламентских дебатов между лидерами партий в текущей сессии лидер Демократической партии за народ Тамаки Юитиро спросил Такаити о её плане снизить ставку налога на потребление продуктов питания до 1 процента.

В ответ премьер-министр заявила: «Я надеялась, что переговоры завершатся до лета, но всё ещё возможно (представить соответствующий законопроект во время осенней сессии), если переговоры завершатся примерно в начале августа».

Такаити сказала, что сообщила Онодэре Ицунори, председателю рабочей группы надпартийного совета, о своей надежде на то, что совет проведёт дискуссии, которые убедят многих людей, даже если на это потребуется весь июль.

Когда Тамаки спросил, изменила ли Такаити свой план по повышению ставки налога на продукты питания до 8 процентов через два года, Такаити ответила, что её видение ограничения снижения налога двумя годами не изменилось.

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