В центральной Японии температура воздуха достигла 41,1 градуса, это самая высокая температура в этом году

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Токио, 23 июля (Jiji Press). По данным Японского метеорологического агентства, в районе Тэнрю города Хамамацу, префектура Сидзуока, центральная Япония, температура воздуха поднялась до 41,1 градуса Цельсия, достигнув самого высокого уровня в стране в этом году.

Этот показатель температуры стал шестым по величине в Японии с начала ведения статистики, сравнявшись с рекордами, установленными в городе Кумагая в префектуре Сайтама на востоке Японии и в районе Тюо в Хамамацу. Высший в стране показатель за всю историю наблюдений, 41,8 градуса, был зафиксирован в городе Исэсаки, префектура Гумма, на востоке Японии, 5 августа прошлого года.

23 июля в восточной и западной частях Японии повысилась температура воздуха из-за влияния тихоокеанского антициклона.

Помимо района Тэнрю, в шести местах в центральной Японии был зафиксирован чрезвычайно жаркий день, кокусёби – этот термин был введен в апреле для обозначения дней, когда температура воздуха достигает 40 градусов и выше.

В городе Тоёта в префектуре Айти и городе Мино в префектуре Гифу зафиксирована температура 40,8 градуса, в городе Кувана в префектуре Миэ – 40,7 градуса, в городе Гэро в префектуре Гифу – 40,4 градуса, а в районе Тюо города Хамамацу и городе Тадзими в префектуре Гифу – 40,2 градуса.

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