Предполагаемый российский шпион покинул Японию после публикации в газете New York Times
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Токио, 24 июля (Jiji Press). По данным источников в японских органах общественной безопасности, мужчина, которого газета The New York Times идентифицировала как офицера российского ГРУ, отвечавшего за операции в Японии по контрабанде высокотехнологичных товаров, необходимых для продолжающегося вторжения России в Украину, покинул страну вскоре после публикации статьи.
Предполагается, что мужчина действовал под ложным именем, работая в крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот». По данным источников, он работал в токийском филиале компании. После публикации 12 июля статьи в The New York Times выяснилось, что он покинул Японию.
В докладе говорилось, что этот человек был офицером ГРУ, руководившим операциями сверхсекретного подразделения российской военной разведки, известного как 20-е управление, и отвечал за поставку в Россию высокотехнологичных материалов, полученных через третьи страны.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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