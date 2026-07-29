Впервые в этом году температура на Сикоку превысила 40 градусов Цельсия
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 28 июля (Jiji Press). В регионе Сикоку на западе Японии температура превысила 40 градусов Цельсия, что ознаменовало первый в этом году кокусёби, «чрезвычайно жаркий день».
Согласно данным Японского метеорологического агентства, в городе Куросио, префектура Коти, вскоре после 14:30, температура воздуха составила 40,7 градуса.
В западной Японии температура воздуха резко повысилась из-за области высокого давления, расположенной у западного побережья юго-западного региона Кюсю. Седьмой день подряд в некоторых местах в Японии температура превышает определённую для «чрезвычайно жаркого дня» отметку в 40 градусов.
Согласно прогнозу, температура воздуха во многих районах восточного и центрального регионов Канто-Косин до 2 августа будет превышать 35 градусов, а в центральном регионе Токай, западной Японии и юго-западном регионе Амами – в течение следующих двух недель.
В западной Японии и других регионах в этот период температура воздуха может превышать 40 градусов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Прощайте, весна и осень: Япония теряет свои четыре времени года из-за изменения климата
- Предотвращение теплового удара: каждый четвёртый мужчина в Японии пользуется зонтом для защиты от солнца
- В Японии становится жарко, 23 апреля выпустили первое предупреждение о жаре: как уберечь себя от теплового удара?
- Смерть в ванной: в Японии от тепловых ударов и по другим причинам в ванных ежегодно погибает около 19000 человек
- Самое жаркое лето в истории: Японское метеорологическое агентство сообщает об аномальной ситуации в северных регионах страны