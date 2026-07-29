Впервые в этом году температура на Сикоку превысила 40 градусов Цельсия

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Токио, 28 июля (Jiji Press). В регионе Сикоку на западе Японии температура превысила 40 градусов Цельсия, что ознаменовало первый в этом году кокусёби, «чрезвычайно жаркий день».

Согласно данным Японского метеорологического агентства, в городе Куросио, префектура Коти, вскоре после 14:30, температура воздуха составила 40,7 градуса.

В западной Японии температура воздуха резко повысилась из-за области высокого давления, расположенной у западного побережья юго-западного региона Кюсю. Седьмой день подряд в некоторых местах в Японии температура превышает определённую для «чрезвычайно жаркого дня» отметку в 40 градусов.

Согласно прогнозу, температура воздуха во многих районах восточного и центрального регионов Канто-Косин до 2 августа будет превышать 35 градусов, а в центральном регионе Токай, западной Японии и юго-западном регионе Амами – в течение следующих двух недель.

В западной Японии и других регионах в этот период температура воздуха может превышать 40 градусов.

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