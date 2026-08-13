Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

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Сеул, 12 августа (Jiji Press). По данным южнокорейских военных, 12 августа около 6 часов утра Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря из города Вонсан в восточной провинции Канвон.

Министерство обороны Японии заявило, что, по всей видимости, она упала за пределами исключительной экономической зоны страны. Сообщений о повреждении самолетов или кораблей не поступало.

По данным министерства, ракета пролетела около 690 километров и достигла максимальной высоты примерно 90 км. Южнокорейские военные заявили, что ракета пролетела более 700 км и что они анализируют детали.

«Последние действия Северной Кореи угрожают миру и безопасности в нашей стране, регионе и международном сообществе», – заявил журналистам в министерстве обороны Японии в Токио министр обороны Коидзуми Синдзиро. Он добавил, что Япония выразила Северной Корее решительный протест через посольство в Пекине.

«Нам известно о недавнем запуске ракеты, и мы проводим консультации с нашими союзниками и партнерами», – говорится в заявлении Тихоокеанского командования США, опубликованном 11 августа по восточному времени США.

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