В результате сильного дождя в префектуре Тиба один человек погиб и один находится в состоянии остановки сердца

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Токио, 13 августа (Jiji Press). Один человек погиб, а другой находится в состоянии остановки сердца и дыхания из-за проливных дождей, обрушившихся на префектуру Тиба на востоке Японии.

В тот же день в 19:30 Японское метеорологическое агентство выпустило экстренное предупреждение 5-го уровня о сильных дождях для многих муниципалитетов этой префектуры к востоку от Токио.

В префектуре периодически образовывались линейные зоны выпадения осадков, и ведомство предупредило жителей о необходимости быть готовыми к затоплению низин, выходу рек из берегов и оползням.

Чрезвычайное предупреждение о сильном дожде уровня 5 было выпущено для 18 городов: Тиба, Итихара, Сакура, Ёцукайдо, Ятимата, Индзай, Сирои, Итикава, Фунабаси, Мацудо, Нарасино, Касива, Ятиё, Абико, Камагая, Тоганэ, Мобара и Оамисирасато, а также посёлка Нагара.

В 21:55 в городе Тиба, столице префектуры, и городе Итихара было объявлено чрезвычайное предупреждение 5-го уровня о возможном оползне.

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