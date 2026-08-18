На АЭС «Фукусима-1» завершился очередной раунд сброса очищенной воды
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Токио, 17 августа (Jiji Press). Оператор атомной электростанции «Фукусима-1» завершил четвёртый этап сброса очищенной воды в Тихий океан в 2026 финансовом году, сообщила компания Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.
В ходе последнего этапа, начавшегося 30 июля, пострадавшая от катастрофы атомная электростанция на северо-востоке Японии сбросила около 7800 тонн воды, содержащей радиоактивный тритий, через подводный туннель примерно в 1 километре от берега после разбавления большим количеством морской воды.
В финансовом году, начавшемся в апреле, завод планирует сбросить в общей сложности около 62 400 тонн очищенной воды за восемь циклов.
Исследования, проведенные компанией TEPCO и правительством Японии, показали, что уровень трития в морской воде и рыбной продукции до сих пор остается значительно ниже установленных государством стандартов безопасности.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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