Министр обороны Японии Коидзуми призывает к бдительности в отношении Северной Кореи

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Канберра, 18 августа (Jiji Press). Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро подчеркнул необходимость сохранять бдительность в связи с разработкой Северной Кореей ядерного и ракетного оружия.

«Развитие ядерного и ракетного потенциала Пхеньяна, а также попытки сотрудничества с Россией становятся всё более заметными», – заявил Коидзуми на совместной пресс-конференции со своим австралийским коллегой Ричардом Марлесом в Канберре, Австралия.

«Сотрудничество между Японией, Соединёнными Штатами и Южной Кореей имеет важное значение для мира и стабильности в регионе», – сказал Коидзуми.

Президент США Дональд Трамп распорядился значительно сократить масштабы американо-южнокорейских военных учений, упомянув при этом свой диалог с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Коидзуми заявил, что ему известно о высказываниях Трампа в адрес Северной Кореи, но он продолжит продвигать трёхстороннее сотрудничество, добавив, что обмен информацией о северокорейских ракетах и ​​совместные учения с участием Токио, Вашингтона и Сеула оказались эффективными.

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