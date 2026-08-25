Премьер-министр Такаити заявила о поддержке Украины и санкциях против России

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Токио, 25 августа (Jiji Press). Вечером 24 августа премьер-министр Такаити Санаэ приняла участие в онлайн-саммите лидеров коалиции в Киеве, столице Украины. Указав, что с момента вторжения России в Украину прошло четыре с половиной года, она заявила: «Мы твёрдо намерены оказывать поддержку Украине и вводить санкции против России». Она подчеркнула: «Наша страна поддерживает Украину, и эта политика остаётся непоколебимой».

Премьер-министр, говоря о военном сотрудничестве России с Северной Кореей и укреплении связей с Китаем, заявила: «Безопасность в Европе, Атлантике и Индо-Тихоокеанском регионе неразделимы. Сотрудничество между союзниками и странами-единомышленниками приобретает всё большее значение». Она отметила: «Крайне важно, чтобы международное сообщество объединилось и поддержало Украину, чтобы как можно скорее установить мир в Украине».

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